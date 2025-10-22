Le Premier ministre Pham Minh Chinh participera au 47e Sommet de l'ASEAN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, à la tête d'une haute délégation vietnamienne, prendra part au 47 e Sommet de l'ASEAN et aux réunions connexes prévus à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Cette visite, qui se déroulera du 25 au 28 octobre, est effectuée à l'invitation du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, président de l'ASEAN 2025, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

L'ASEAN compte actuellement 10 pays membres : Indonésie, Thaïlande, Philippines, Singapour, Malaisie, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar et Cambodge. Le 46ᵉ Sommet de l'ASEAN, tenu en mai, avait décidé d'admettre le Timor-Leste comme 11ᵉ membre du bloc. La cérémonie d'admission est prévue lors du 47ᵉ Sommet de l'ASEAN.

Depuis sa création, l'ASEAN a joué un rôle important dans la transformation de l'Asie du Sud-Est en une région de paix, de prospérité et de stabilité, devenant un moteur de la croissance et de l'intégration mondiale.

Avec une population d'environ 260 millions d'habitants à ses débuts, l'ASEAN en compte aujourd'hui plus de 650 millions, constituant un marché à fort potentiel.

D'ici 2050, l'ASEAN deviendra la quatrième économie mondiale.

