Le maestro suédois Håkan Rydin en concert de jazz à Hanoï

Le pianiste Håkan Rydin, pionnier du jazz suédois, s’apprête à faire vibrer de nouveau Hanoï du 31 octobre au 2 novembre avec une série de concerts aux côtés d’artistes vietnamiens.

Photo : Long Waist Jazz Club/CVN

Fort de plus de 40 ans d’expérience internationale, Håkan Rydin compte parmi les pianistes de jazz les plus respectés de Suède. Il a commencé sa carrière en 1978 en devenant le premier étudiant suédois à décrocher une licence en pédagogie du jazz. Il a ensuite rejoint Nexus, groupe mythique et pionnier suédois, qui a donné en vingt ans plus de 1.000 concerts à travers le monde.

Après la dissolution de Nexus en 1994, Håkan Rydin a tourné avec la chanteuse américaine Kim Parker, fille du légendaire Charlie Parker, avant de former un trio avec Hans Andersson et Mårgan Höglund. Le trio a sorti son premier album Beautiful Friendship en 1996 sous le label Four Leaf Records, salué dans plus de dix pays.

Håkan Rydin enseigne depuis 2013 au Conservatoire de Malmö en Suède, où il a formé de nombreux talents vietnamiens comme Pham Tuân Hùng, Nguyên Tiên Manh, Nguyên Tuân Nam et Lê Bang. Ces artistes sont aujourd’hui des figures emblématiques de la scène jazz à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Depuis plus de vingt ans, il contribue au développement de la scène jazz vietnamienne grâce à ses collaborations et à sa formation au sein du département de jazz du Conservatoire national de musique du Vietnam.

Il rejoint le Bao Long Trio Band, un groupe qui fait le lien entre les traditions jazz vietnamiennes et suédoises. Ensemble, ils interpréteront des compositions originales et des standards de jazz revisités avec des arrangements originaux et complexes.

Håkan Rydin se produira également avec le saxophoniste Hoàng An, le contrebassiste Vinh Nguyên et le percussionniste Dô Mai Son, créant un dialogue entre l’expérience et la créativité, où l’improvisation ouvre de nouveaux horizons.

Le concert du 31 octobre aura lieu de 18h30 à 19h30 au V-Art, au 1er étage du Ciputra Club, à Bac Tu Liêm. Les concerts de Rydin les 1er et 2 novembre auront lieu au Long Waist Jazz Club, situé au 5 rue Nguyên Quang Bich, à Hanoï.

VNA/CVN