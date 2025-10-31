L’Orchestre philharmonique russe célèbre 75 ans de relations avec le Vietnam

L’Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg, le plus ancien et le plus prestigieux orchestre symphonique de Russie, se produira pour la première fois au Vietnam à l’occasion du 75 e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

L’orchestre donnera la mesure de la splendeur qui est la sienne, notamment dans le travail sur le son, lors de son cycle "Nuit blanche" au Théâtre Hô Guom de Hanoï les 1er et 2 novembre, avec des chefs-d’œuvre de Tchaïkovski, Moussorgski et Rimski-Korsakov.

Plus ancien orchestre symphonique russe, fondé en 1882, l’Orchestre philharmonique de Saint- Pétersbourg, l’un des meilleurs orchestres au monde doit sa notoriété tant à la baguette affûtée de ses grands chefs, notamment Evgeni Mravinski, Yuri Temirkanov et actuellement Nikolai Alekseev, qu’au talent de ses instrumentistes, formés à la rigoureuse école russe.

Brillant au sein de l’élite orchestrale mondiale d’un éclat tout particulier, au cours des deux dernières décennies, l’orchestre a conquis le public des salles les plus prestigieuses d’Europe et d’Asie, telles que le Musikverein (Vienne), le Royal Festival Hall (Londres), le Carnegie Hall (New York) et l’Opéra de Tokyo.

Ces concerts marquent non seulement une étape importante dans l’amitié et les échanges culturels entre le Vietnam et la Russie, mais offrent également au public vietnamien une occasion unique de découvrir la grandeur de la musique classique russe interprétée par l’un des meilleurs orchestres au monde.

