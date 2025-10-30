“Journée du Vietnam”, nouveau chapitre des liens entre les localités vietnamiennes et sud-coréennes

En marge de la 32ᵉ Semaine des dirigeants économiques de l’APEC à Gyeongju, en République de Corée, le président Luong Cuong a assisté, le 30 octobre, à la “Journée du Vietnam”, organisée conjointement par la province de Gyeongsangbuk, le Fonds sud-coréen de Saemaul (Nouveau village), et l’ambassade du Vietnam à Séoul, à l’occasion du 20ᵉ anniversaire de l’internationalisation de ce modèle de développement rural.

Le gouverneur de la province de Gyeongsangbuk Lee Cheol Woo a souligné que 20 ans de coopération entre Saemaul et le Vietnam constituaient une étape importante dans le partenariat bilatéral. Il a rappelé les liens historiques profonds entre les deux peuples, remontant à huit siècles. Selon lui, cet héritage historique continue d’enrichir la confiance et l’amitié entre les deux nations.

Depuis 2005, le projet Saemaul a été mis en œuvre au Vietnam, d’abord dans un village pilote à Thai Nguyên, avant d’être étendu à quinze localités. Ces programmes ont contribué à moderniser les infrastructures rurales, diffuser les techniques agricoles et améliorer les revenus des habitants. Aujourd’hui, la coopération s’élargit vers les domaines économique, culturel et éducatif. À travers le Centre de développement rural Saemaul de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, les deux parties renforcent la recherche, la formation et le transfert du modèle de développement communautaire.

Le président Luong Cuong, de son côté, a rappelé les liens historiques entre les deux peuples depuis le XIIᵉ siècle.

Selon le président, la “Journée du Vietnam” est non seulement l’occasion de promouvoir la culture et l’histoire vietnamiennes auprès du public sud-coréen, mais aussi de renforcer la compréhension mutuelle, fondement essentiel d’une coopération durable.

Depuis plus de trente ans, les relations bilatérales se sont développées de manière exemplaire, particulièrement depuis l’établissement du partenariat stratégique global en décembre 2022, a-t-il souligné.

Luong Cuong a souligné la confiance politique solide et les intérêts partagés des deux pays. La République de Corée demeure aujourd’hui l’un des partenaires économiques majeurs du Vietnam, tandis que la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité et des échanges entre collectivités territoriales ne cesse de se renforcer. Il a salué le rôle dynamique de la ville de Gyeongju et de la province de Gyeongsangbuk, régions à fort potentiel industriel et culturel, qui partagent de nombreux points communs avec les provinces vietnamiennes.

Alors que le Vietnam et la République de Corée entrent dans une nouvelle ère, de nombreuses opportunités s'offrent à eux pour hisser leurs relations à un niveau supérieur, les rendant plus globales, plus profondes et plus efficaces sur les plans politique, économique, culturel et des échanges entre les peuples.

Le président Luong Cuong a estimé que la Journée du Vietnam ouvrirait un nouveau chapitre dans la coopération décentralisée et que la ville de Gyeongju méritait de devenir la "ville des liens d'amitié", un pôle de coopération culturelle, touristique et industrielle entre le Vietnam et le Sud-Est de la République de Corée, contribuant ainsi au renforcement de l'amitié et de la coopération au développement entre les régions du Vietnam et de la République de Corée.

À la fin de la cérémonie, le président et le gouverneur Lee Cheol Woo ont échangé des cadeaux symboliques : une réplique du tambour de bronze Dông Son vietnamien et une cloche antique de Silla, avant de lancer ensemble le Symbole de coopération amicale vers l’avenir.

