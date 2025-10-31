Hô Chi Minh-Ville

Dialogue artistique à l’exposition "Lua là"

La 12 e exposition personnelle du peintre Bùi Tiên Tuân, intitulée "Lua là" (Soie), sera inaugurée le 30 octobre à Hô Chi Minh-Ville, invitant le public à découvrir un univers où la soie devient langage et émotion.

Le commissaire d’exposition Thái Công confie qu’il suit le travail du peintre depuis de nombreuses années. En l’invitant officiellement à être "le visage inaugural" de la galerie, il déclare : "L’art ne doit pas rester figé sur un mur, il doit vivre dans l’espace, respirer au rythme de la vie raffinée".

L’exposition "Lua là" réunit à la fois des œuvres récentes, réalisées en 2025, et une sélection soignée de “dames de soie” issues de différentes périodes de création. Toujours centrées sur l’image de la femme citadine - gracieuse, séduisante et solitaire - les peintures de Bùi Tiên Tuân transforment la soie : elle n’est plus seulement un matériau, mais devient souffle, lumière et rythme de l’émotion.

La beauté de ses peintures sur soie a consolidé la réputation de Bùi Tiên Tuân dans le monde des arts plastiques, avec déjà onze expositions personnelles à son actif. Pourtant, "Lua là" se distingue particulièrement cette fois-ci grâce à la participation du designer Quách Thái Công en tant que commissaire d’exposition.

Le peintre partage : "Je sais que, depuis plusieurs années, Quách Thái Công s’intéresse à mon travail et a collectionné certaines de mes œuvres auprès d’autres collectionneurs, pour les intégrer à ses projets d’intérieur. Voir mes tableaux circuler, être mis en valeur dans des espaces élégants m’a profondément touché et honoré. Alors, lorsqu’il m’a proposé d’être l’artiste d’ouverture de la Thái Công Art Gallery, j’ai accepté sans hésiter".

La rencontre entre Bùi Tiên Tuân et Quách Thái Công crée une véritable synergie artistique. L’exposition "Lua là" ne se contente pas de présenter de nouvelles œuvres : elle réunit aussi les créations emblématiques du parcours du peintre.

Si le public a déjà découvert auparavant diverses séries de Bùi Tiên Tuân - Le Fil rouge, Souffle léger, Futilité, La Joueuse de billard, L’Essence féminine, Clarté de lune… comme autant de chapitres d’un long roman, alors "Lua là" s’apparente cette fois à un recueil de nouvelles soigneusement composées et raffinées.

La beauté des peintures sur soie de cette exposition esquisse de multiples fragments d’un portrait féminin contemporain. L’interprétation, elle, appartient à chaque spectateur, selon sa propre sensibilité, expérience et émotion.

Entre les mains de Bùi Tiên Tuân, la soie dépasse sa surface lisse et souple pour devenir le langage même de l’émotion où lumière et mémoire se fondent l’une dans l’autre. Les femmes de ses toiles ne restent pas immobiles : elles oscillent entre présence et disparition, entre réalité et illusion. La beauté ici ne cherche pas à posséder, mais à éveiller la nostalgie d’un rêve.

Texte et photos : Minh Thu/CVN