Festival des arts d’Asie : le Vietnam victorieux avec la jeune Nguyên Thanh Chuc

>> Arts anciens, esprit nouveau : les jeunes au cœur de la renaissance culturelle

>> Les arts vivants, moteur d'influence vietnamien

Photo : NVCC/CVN

Nguyên Thanh Chuc a impressionné le jury avec son interprétation d’aria Le Violette du célèbre opéra Pirro e Demetrio du compositeur italien Alessandro Scarlatti (1660-1725). Sa voix puissante et sa technique précise lui ont valu les éloges du jury et lui ont valu le premier prix.

Avant Nguyên Thanh Chuc, Dang Ngoc Anh, 20 ans, étudiante à l’Académie nationale de musique du Vietnam (AMNV), a remporté l’or au Festival des Arts d’Asie 2024 avec Vissi d’arte (J’ai vécu pour l’art), un air de soprano de Tosca, l’opéra italien de Giacomo Puccini.

Photo : NVCC/CVN

En 2023, une trio vietnamienne, composée de Lê Thi Tuyêt Anh, Pham Thuy Linh et Nguyên Thi Yên Linh, toutes étudiantes à l’Académie nationale de musique du Vietnam (AMNV) a également décroché trois trophées d’or lors du festival.

Lancé en 2013, le Festival des arts d’Asie offre une plateforme de choix aux musiciens et danseurs de divers genres musicaux pour présenter leur talent devant un jury international prestigieux.

L’AAF a depuis attiré plus de 2.600 participants venus de plus de 20 pays, dont l’Asie et d’autres régions du monde comme la Russie, l’Allemagne, l’Écosse, la Nouvelle-Zélande.

VNA/CVN