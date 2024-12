La modernisation de l'état civil au cœur des priorités du Vietnam

La conférence a offert l'opportunité de souligner l'engagement du Vietnam à œuvrer au niveau international en faveur du droit à l'enregistrement à l'état civil, du droit humain fondamental, en général.

Photo: VNA/CVN

Le Premier ministre a publié le 23 janvier 2017 la décision N° 101/QD-TTg approuvant le Plan d'action national du Vietnam sur l'enregistrement à l'état civil et les statistiques de l'état civil pour la période 2017-2024.

Les efforts déployés au cours des sept dernières années ont permis d'obtenir des résultats probants dans le domaine de l'enregistrement de l'état civil. La digitalisation des procédures et la mise en place d'un système informatique commun à l'ensemble du pays ont modernisé ce service public essentiel. Ce logiciel sera prochainement déployé dans les représentations diplomatiques vietnamiennes à l'étranger.

Lors de la conférence, les représentants des ministères, des organismes fonctionnels, des localités et des organisations internationales ont dressé un bilan complet des résultats obtenus dans le cadre du Plan d'action, en mettant en évidence les réussites mais aussi les points faibles à corriger.

La conférence a été l'occasion d'un riche échange d'idées et de propositions visant à optimiser l'enregistrement à l'état civil et les statistiques de l'état civil.

En conclusion de la conférence, le vice-ministre de la Justice, Mai Luong Khôi, a souligné l'importance de renforcer les capacités humaines et technologiques pour optimiser l'enregistrement à l'état civil. Le ministère de la Justice et les organes concernés continueront à promouvoir les activités de communication sur les droits et les responsabilités des personnes en matière d’enregistrement à l’état civil, la formation et le développement des ressources humaines et devront concentrer les ressources pour l'achèvement du projet de modernisation de la base de données nationale.

VNA/CVN