Le PNUD salue l’engagement du Vietnam aux mécanismes internationaux des droits de l'homme

Sabina Stein, responsable de la gouvernance et de la participation du PNUD au Vietnam, a récemment écrit un article saluant l'engagement du Vietnam dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et dans la coopération.

Cet article a été publié sur le site web du PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) au Vietnam, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme (10 décembre).

Photo : VNA/CVN

Selon Sabina Stein, en cette Journée internationale des droits de l’homme, alors que les crises mondiales et le mépris croissant du droit international entraînent des violations massives des droits de l’homme, il est essentiel que nous réaffirmions la valeur des instruments internationaux en matière de droits de l’homme et de la coopération. Ces mécanismes, ancrés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme - adoptée il y a 76 ans - continuent aujourd’hui de fournir un cadre essentiel pour protéger les droits de l'homme et favoriser le dialogue multilatéral. L’engagement du Vietnam dans ces mécanismes témoigne de la pertinence durable de la coopération internationale en matière de droits de l’homme.

Le Vietnam a ratifié sept des neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, dont la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui célèbre également le 10 décembre son 40e anniversaire. "En ratifiant ces traités, le Vietnam s'est engagé à aligner ses cadres nationaux sur les normes internationales et à s'engager dans des processus d'examen réguliers".

L’année 2025 apportera de nombreuses opportunités d’engagement, puisque le Vietnam devrait se présenter devant plusieurs organes conventionnels clés soutenant la mise en œuvre des conventions. En mars, il s'engagera avec le Comité des droits des personnes handicapées, suivi d'un examen devant le Comité des droits de l'homme au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en juillet. Plus tard dans l'année, le Vietnam comparaîtra devant le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes en octobre.

Ces examens sont des moments de réflexion essentiels, permettant une évaluation honnête des progrès et des lacunes. Le PNUD se félicite de l’engagement actif du Vietnam dans ces processus, qui sont des exercices gourmands en ressources, a estimé Sabina Stein.

L’un des signes les plus clairs de l’ouverture du Vietnam à la coopération en matière de droits de l’homme est son engagement dans l’Examen périodique universel (EPU). Au cours du 4e cycle de l'EPU, achevé en octobre de cette année, le Vietnam a accepté 271 des 320 recommandations, soit un taux d'acceptation de 85%, avec 253 recommandations entièrement acceptées. Selon Sabina Stein, cela démontre la volonté du pays de s’engager de manière constructive dans un dialogue sur les droits de l’homme avec la communauté internationale.

Photo : VNA/CVN

Accepter les recommandations n’est que la première étape. La tâche la plus cruciale consiste à les transformer en actions tangibles qui améliorent la vie. À cette fin, le Vietnam élabore actuellement un plan directeur national pour le 4e EPU, qui guidera la mise en œuvre au cours des cinq prochaines années. S'appuyant sur le plan directeur précédent du 3e UPR, le nouveau plan doit être ambitieux, réalisable et mesurable. Il devrait définir des responsabilités claires conformément aux nouvelles structures gouvernementales, ainsi que des budgets, des calendriers et des indicateurs de suivi et d'évaluation.

Ce processus ne réussira que s’il est inclusif et consultatif. L’implication de diverses parties prenantes, notamment des organisations sociopolitiques, des communautés et des ONG, garantira que le plan réponde aux besoins de toutes les communautés. Le PNUD est prêt à soutenir cet effort.

Le PNUD a également récemment soutenu l’engagement du Vietnam auprès du Comité des Nations Unies contre la torture (CAT). Suite à la soumission par le gouvernement de son deuxième rapport périodique plus tôt en 2024, le PNUD a facilité une visite du ministère de la Police du Vietnam à Genève. Les rencontres avec des membres du CAT, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, le Comité international de la Croix-Rouge et le gouvernement suisse se sont concentrées sur les meilleures pratiques pour faire progresser la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Plus récemment, le PNUD et le ministère de la Police du Vietnam ont organisé des ateliers sur cette Convention à l'intention des responsables centraux et locaux de l'application des lois à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, avec la participation d’environ 140 participants. Les ateliers se sont concentrés sur les recommandations du CAT au Vietnam pour promouvoir la mise en œuvre de la Convention.

Le rôle du Vietnam en tant que membre du Conseil des droits de l’homme des Nations unies (2023-2025) est une autre indication de son engagement en faveur de la coopération internationale. Au cours de son mandat, le Vietnam a parrainé des résolutions commémorant le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en appelant à une approche de l'action climatique fondée sur les droits de l'homme. Pour l’avenir, le Vietnam a annoncé sa candidature pour un second mandat au Conseil des droits de l’homme (2026-2028), signalant ainsi son intention de rester un membre engagé du système international des droits de l’homme.

Photo : VNA/CVN

Le PNUD souligne également la valeur de la visite de 2024 du Rapporteur spécial sur le droit au développement au Vietnam et encourage les futures visites des titulaires de mandat concernés dans le pays pour approfondir le dialogue et la coopération entre le gouvernement et les mécanismes des droits de l'homme des Nations unies.

Malgré les défis, en cette Journée des droits de l’homme, le PNUD salue l’engagement du Vietnam dans les mécanismes internationaux des droits de l’homme, comme un signal qu’il vaut la peine de préserver et de participer à un ordre fondé sur les droits.

Transformer les engagements en actions nécessite une volonté politique, des feuilles de route claires et les ressources nécessaires pour les soutenir. Le PNUD est prêt à soutenir le Vietnam dans ces efforts, depuis la réforme législative et institutionnelle jusqu'à l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan directeur ambitieux pour l'EPU. "Notre partenariat repose sur la confiance et un engagement en faveur d’un développement inclusif et centré sur l’humain", a souligné Sabina Stein.

VNA/CVN