Au Vietnam, retour vers le futur en train à vapeur d’époque

Photo : VNA/CVN

Alors que 2024 touche à sa fin, il est temps de se pencher sur les événements les plus importants et les plus intéressants de l’année prochaine. Time Out a compilé une liste des 25 choses les plus incroyables à faire dans le monde entier, sur la base des recommandations de son vaste réseau de rédacteurs et d’experts en voyages.

Pendant longtemps, les transports ont été conçus pour nous permettre d’arriver à destination le plus rapidement possible, mais ce n’est plus vraiment le cas. Avec l’importance renouvelée du "slow travel", les voyages font progressivement partie de nos vacances, et une nouvelle opportunité de le faire est sur le point de se présenter au Vietnam.

En septième position, un voyage en train à vapeur d’époque au Vietnam devrait quitter la gare début 2025. Comme le rapporte Liv Kelly, collaboratrice de Time Out, il s’agit de trains à vapeur originaux des années 1960 qui ont été restaurés en parfait état de marche par certains des derniers ingénieurs vietnamiens.

Ces trains circuleront entre Dà Nang et Huê et proposeront des menus thématiques à trois arrêts : Kim Liên (Dà Nang), Lang Cô et Huê.

Photo : Revolution Express/CVN

Voici les trains eux-mêmes : il y a deux voitures de style rétro pour les passagers, ainsi qu’une voiture-cuisine et une voiture à bagages, et chacune d’entre elles est dotée d’un mobilier historique, de tables en acajou, d’accents dorés et de carrelage décoratif. Oh, et le personnel portera ce qui a été décrit comme un "costume d’époque".

"Depuis des trains d’époque magnifiquement restaurés, les visiteurs pourront contempler de nombreux sites touristiques, allant des montagnes calcaires escarpées et des collines en terrasses de riz à sa côte parsemée d’îles", promet le magazine britannique.

La participation à une célébration spirituelle qui a lieu une fois tous les quarts de siècle en Italie a pris la tête de la liste des 25 meilleures nouvelles activités à faire dans le monde en 2025.

Faire du vélo, marcher ou pagayer le long du Murray, le plus long fleuve d’Australie, est arrivé en deuxième position. La troisième place a été attribuée à FENIX, le premier musée au monde à raconter des histoires de migration à travers l’art ouvert aux Pays-Bas.

VNA/CVN