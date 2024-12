Buôn Ma Thuôt explore les expériences internationales de développement urbain vert

Une délégation du Comité populaire de la ville de Buôn Ma Thuôt, province de Dak Lak (hauts plateaux du Centre), conduite par son président Vu Van Hung, a effectué du 12 au 14 décembre une visite de travail en France pour s'informer auprès de partenaires français et internationaux sur l'urbanisme vert et durable.

>> D'ici 2025, le taux d'urbanisation devrait atteindre au moins 45%

Au cours de son séjour en France, la délégation a rencontré l'Atelier parisien d'urbanisme (APUR), l'Agence française de développement (AFD), le Centre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes et l'ambassade du Vietnam en France.

Photo : VNA/CVN

Le président du Comité populaire de Buôn Ma Thuôt, Vu Van Hung, a présenté le développement socio-économique de sa ville et ses plans pour une croissance urbaine verte et intelligente au cours des cinq prochaines années.

En soulignant les 120 ans d'histoire de la ville, il a souligné son objectif de devenir le pôle régional des hauts plateaux du Centre et de consolider sa marque "Ville de café".

L'APUR a partagé l'expérience de Paris en matière d'adaptation au changement climatique par la réduction de la consommation énergétique, l'adoption d'énergies vertes et un urbanisme équilibré. Les efforts comprennent l'expansion des espaces verts, l'encouragement du logement social et l'amélioration des infrastructures adaptées aux vélos et aux piétons.

L'AFD a souligné ses priorités de financement pour le Vietnam, en mettant l'accent sur la résilience urbaine et l'adaptation au changement climatique.

Parallèlement, l'OCDE a discuté de son programme de ville intelligente, qui s'attaque à des défis tels que les écarts d'accès au numérique, la cybersécurité et l'intégration des transitions écologique et numérique.

La délégation a conclu la visite en travaillant avec l'ambassade du Vietnam en France, en recherchant un soutien continu pour promouvoir Buôn Ma Thuôt comme la "Ville du café" mondiale.

VNA/CVN