Bientôt l'exposition des fruits et produits agro-alimentaires de Binh Phuoc

Cet événement, organisé par le Comité populaire de la province de Binh Phuoc, a pour but de mettre en avant les réalisations, le potentiel et les atouts agricoles de la province, notamment en ce qui concerne les fruits, les spécialités et les produits transformés à partir de fruits. Il vise également à renforcer la promotion commerciale dans le secteur agricole et des produits OCOP, des produits traçables, ainsi qu'à promouvoir la campagne "Les Vietnamiens consomment vietnamiens".

Par ailleurs, cette manifestation a pour objectif d'honorer les enseignes et les produits de bonnes entreprises, fermes, coopératives, groupes coopératifs et ménages de production et d'affaires de la province. Elle fournira également des informations et des conseils permettant aux agriculteurs d'accéder à des marques, des produits et des biens réputés de haute qualité, ainsi qu'à des technologies nouvelles et modernes au service de la production et de l'élevage.

De plus, cet événement constituera un pont reliant les agriculteurs aux entreprises et aux scientifiques, créant ainsi des opportunités de rencontre et de coopération pour aider les agriculteurs à accéder à la science et à appliquer les nouvelles technologies dans les startups et l'innovation, tout en développant des coopératives et des groupes coopératifs et en protégeant l'environnement. L’objectif est également d’élaborer et de développer les produits OCOP, de mobiliser et d’exploiter toutes les ressources pour soutenir l'économie agricole et rurale de la province en vue d'un développement durable.

Le comité d’organisation vise à renforcer les activités de promotion du commerce et des produits en établissant une coopération tout au long de la chaîne de production et de la chaîne de valeur. Parallèlement, l’événement favorisera la connexion des systèmes et des canaux de distribution pour les produits agricoles de la province, en encourageant les habitants à effectuer leurs achats à la foire sans utiliser d'argent liquide. L'objectif est également de découvrir de nouvelles formes de paiement modernes et d'accéder rapidement à des applications pratiques à l'ère numérique, contribuant ainsi à bâtir des citoyens numériques et une société numérique dans ce domaine.

Tous les produits présentés lors de la foire doivent être labellisés, respectueux de l'environnement, avoir des origines claires et répondre aux normes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Une priorité est accordée aux produits certifiés VietGap, GlobalGap, OCOP, ainsi qu'aux produits agricoles typiques certifiés, y compris les fruits, les produits agricoles, les produits et articles transformés à partir de fruits, de bétail, de volaille et de fruits de mer.

Texte et photo : Truong Giang/CVN