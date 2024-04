Cân Tho : la Nouvelle ruralité s'associe au développement des produits OCOP

Lors de la conférence récapitulative sur le programme national de l'édification de la Nouvelle ruralité et le Projet "À chaque commune son produit" (OCOP) en 2023, ainsi que des missions et orientations pour 2024, qui s'est déroulée le 25 avril à Cân Tho et organisée par le Comité populaire municipal, Nguyên Ngoc Hè, vice-président du Comité populaire de la ville de Cân Tho, a annoncé que durant l'année 2023, la ville a certifié cinq communes comme Nouvelle ruralité avancée, atteignant ainsi 100% de ses objectifs prévus. Cela porte le nombre total de communes répondant aux normes de la Nouvelle ruralité avancée dans toute la ville à 31 sur 36. En moyenne, ces communes ont atteint 18,4 sur 19 critères de la Nouvelle ruralité avancée. De plus, cinq communes rurales modèles ont été reconnues, dépassant ainsi de trois communes le plan prévu, portant le nombre de communes modèles de la Nouvelle ruralité dans la ville à sept.

En 2023, la ville de Cân Tho a reconnu 65 produits OCOP issus de 28 sujets participant au programme, dépassant ainsi de 45 produits le plan établi. Parmi eux, 20 produits OCOP ont obtenu cinq étoiles et 45 produits OCOP ont été certifiés trois étoiles. D'ici à la fin de 2024, la ville s'engage à achever la construction de cinq communes répondant aux normes de la Nouvelle ruralité avancée, de trois communes répondant aux normes de la Nouvelle ruralité modèle, et d'un district répondant aux normes de la Nouvelle ruralité avancée. De plus, la ville prévoit de reconnaître 30 autres produits OCOP au niveau de 3 à 4 étoiles et d'en avoir deux classés 5 étoiles.

Dans son discours lors de la conférence, M. Hè a demandé aux services compétents de continuer à mettre en œuvre des mécanismes et des politiques favorables afin de poursuivre avec succès le programme d'édification de la Nouvelle ruralité, de la Nouvelle ruralité avancée et de la Nouvelle ruralité modèle, en parallèle avec le développement du programme OCOP pour la période 2021-2025. Dans cette optique, la ville de Cân Tho se concentrera sur le développement de la production et l'augmentation des revenus de la population. En particulier, le développement des produits OCOP devrait être associé à l'exploitation des avantages des matériaux locaux, de la culture et des connaissances autochtones. La ville continuera à construire et à perfectionner les infrastructures rurales, à développer l'éducation, les soins de santé, la culture et la protection de l'environnement rural, tout en maintenant la sécurité, l'ordre social et la sûreté de la ville.

Texte et photo : Truong Giang/CVN