La folie du “Stand banh mi” chez les touristes étrangers

Sans campagne publicitaire ni mise en scène sophistiquée, une simple image - debout sur un trottoir, un banh mi croustillant à la main, au rythme de Stand by Me - a suffi pour lancer la tendance “Stand banh mi”, jeu de mots inspiré de la chanson culte de Ben E. King.

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Photo : NVCC/CVN

Ces dernières semaines, de TikTok à Instagram Reels en passant par YouTube Shorts, des milliers de vidéos montrant des touristes étrangers dégustant un banh mi se sont largement propagées, contribuant à faire de cette spécialité de rue un nouveau symbole touristique du Vietnam.

“Stand banh mi” est un jeu de mots inspiré de la célèbre chanson Stand by Me du musicien américain Ben E. King. L’expression décrit l’expérience de manger un banh mi debout sur le trottoir - une scène ordinaire pour les Vietnamiens, mais fascinante pour les visiteurs étrangers.

C’est justement cette simplicité qui crée tout son charme. Pas besoin de restaurant luxueux ni de table sophistiquée : un simple sandwich à quelques dizaines de milliers de dôngs suffit à convaincre de nombreux voyageurs de réserver un billet pour le Vietnam.

Photo : Hoài Bao/CVN

Aliyah, 20 ans, une touriste britannique, raconte avoir pris l’avion pour Dà Nang après avoir vu une série de vidéos “Stand banh mi” sur TikTok. Sa première étape fut une petite échoppe de banh mi au porc rôti cachée dans une ruelle. Pour un prix allant de 15.000 à 30.000 dôngs, elle a été séduite par la baguette croustillante, la garniture généreuse de porc rôti à la peau croustillante, de pâté, de légumes marinés et de sauce savoureuse. “En Angleterre, les sandwichs sont souvent beaucoup plus simples et fades. Ici, chaque +banh mi+ est une véritable expérience gustative”, confie-t-elle.

De son côté, Hanna Wendén, venue de Suède, a passé plusieurs jours à Hanoï uniquement pour découvrir les adresses de banh mi devenues célèbres sur les réseaux sociaux. De la rue Ly Quôc Su aux petits stands ambulants, elle a testé plusieurs endroits et estime que ce plat convient parfaitement aux voyageurs à petit budget. “Le +banh mi+ est célèbre non seulement pour son goût, mais aussi pour son prix très accessible. Pour environ 35.000 dôngs, on a un repas copieux et intéressant”, explique-t-elle.

Une spécialité de rue mais aussi expérience culturelle

Le banh mi n’est pas seulement considéré comme un plat de rue, mais aussi comme une véritable expérience culturelle locale. Beaucoup de touristes affirment que ce qu’ils aiment, au-delà du goût, c’est la sensation de se tenir au milieu de la rue, avec un sandwich tout juste sorti du four, tout en s’immergeant dans le rythme de vie quotidien des habitants.

Kaspars Sveilis, un voyageur letton, prévoyait initialement de rester deux semaines au Vietnam, mais il a prolongé son séjour à quatre mois à cause de sa “passion pour le banh mi”. Il loue souvent une moto pour se faufiler dans les marchés locaux à la recherche de nouvelles adresses. Pour lui, s’asseoir sur un trottoir avec un banh mi chaud entre les mains est la manière la plus authentique de découvrir le Vietnam.

Cet engouement se reflète aussi sur les communautés en ligne. Le groupe “Vietnamese Banh mi Appreciation Society” rassemble aujourd’hui plus de 200.000 membres étrangers passionnés par ce plat. Ils n’y partagent pas seulement les meilleures adresses, mais débattent aussi de la texture de la mie, du croustillant de la croûte, des garnitures ou encore des différences entre les versions de Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Hội An ou Dà Nang. Cela montre que le banh mi n’est plus un simple plat “à goûter une fois”, mais un véritable sujet culturel.

Photo : CTV/CVN

La tendance “Stand banh mi” a également un impact positif sur les petits commerces. De nombreuses échoppes à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville constatent une forte hausse de la clientèle étrangère. Certaines boutiques de la rue Ly Quôc Su indiquent que les touristes représentent plus de 90% de leurs clients quotidiens, avec un chiffre d’affaires doublé. Beaucoup sont contents de faire la queue dès le matin, commandent plusieurs saveurs pour tout essayer et filment même leurs vidéos devant la boutique.

Outil de promotion touristique mondiale

Selon les statistiques du secteur touristique, durant les quatre premiers mois de 2026, le Vietnam a accueilli environ 8,8 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de près de 15% par rapport à la même période de l’année précédente. Les jeunes représentent une grande partie de cette clientèle, avec une forte tendance à choisir leurs destinations à partir des expériences vues sur les réseaux sociaux plutôt qu’à travers la publicité traditionnelle. Une courte vidéo sur un plat appétissant peut parfois être plus convaincante qu’une brochure touristique professionnelle.

Photo : CTV/CVN

Le banh mi figure depuis longtemps parmi les meilleurs plats de rue du monde selon des médias spécialisés comme CNN ou TasteAtlas. Le mot “banh mi” est même entré dans les dictionnaires Oxford et Cambridge comme un nom propre désignant un sandwich au style vietnamien. Bien qu’inspiré de la baguette française, il a été profondément vietnamisé pour devenir un plat à l’identité totalement distincte.

Les experts estiment que “Stand banh mi” illustre parfaitement la puissance de la gastronomie dans la promotion de l’image d’un pays. À l’heure où une simple vidéo peut devenir une tendance mondiale, ce qui retient parfois les voyageurs n’est pas le luxe, mais un instant très simple : se tenir dans une rue vietnamienne, un banh mi chaud à la main, et ressentir pleinement le rythme vivant du lieu que l’on traverse.

Mai Quynh/CVN