La Malaisie affirme son rôle de pionnier dans l'industrie Halal

La Malaisie devrait mobiliser ses ressources pour stimuler la croissance et le développement durables de l'industrie halal, selon le ministre malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie, Zafrul Abdul Aziz.

>> L'économie numérique attire jusqu'à 70% des investissements approuvés en Malaisie

>> La Malaisie cherche à devenir le centre de fabrication de véhicules électriques en Asie du Sud-Est

>> La Malaisie a le potentiel pour devenir un pays à revenu élevé d’ici 2030

Photo : Bernama/CVN

Cette suggestion a été annoncée dans un discours lu par l'ambassadeur de Malaisie en Arabie saoudite, Wan Zaidi Wan Abdullah, lors du Halal Economy Leadership Forum 2024 (HELF 2024) qui s'est tenu à Riyad du 28 au 30 avril.

Zafrul Abdul Aziz a déclaré que la Malaisie s'est engagée à soutenir les initiatives qui favorisent la facilitation des échanges, le développement de l'industrie et l'accès au marché pour les produits et services halal.

La nation d'Asie du Sud-Est s'engage à favoriser une collaboration plus étroite avec ses partenaires en Arabie Saoudite et d'autres parties prenantes clés pour capitaliser sur le vaste potentiel de l'économie halal et créer un avenir plus inclusif, équitable et prospère pour tous, a-t-il poursuivi.

En tant que leader de la finance islamique et de l'économie islamique au sens large, la Malaisie se situe à l'avant-garde de cette industrie en plein essor.

La Malaisie a lancé l'année dernière son Plan directeur pour l'industrie halal 2030 (HIMP 2030), qui prévoit que l'industrie halal atteindra 113,2 milliards d’USD d'ici 2030 et contribuera à hauteur de 8,1% au PIB d'ici 2025.

VNA/CVN