L’Australie-Occidentale tient en haute estime la coopération avec le Vietnam

L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hùng Tâm, a effectué une visite officielle en Australie-Occidentale du 9 au 11 octobre.

Au cours de cette visite, l’ambassadeur a rencontré le gouverneur Christopher John Dawson, le Premier ministre Roger Cook et le maire de Cockburn, Logan Howlett. Il a également eu des échanges avec des entreprises de l’État australien ainsi qu’avec des représentants de la communauté vietnamienne locale.

Lors de ses rencontres, l’ambassadeur s’est réjoui du développement vigoureux des relations entre l’Australie-Occidentale et le Vietnam, en phase avec le renforcement du Partenariat stratégique global Vietnam - Australie. Il a souligné les avantages de la ligne aérienne directe entre Perth et Hô Chi Minh-Ville, qui facilite le tourisme, les échanges culturels ainsi que la coopération économique et commerciale.

Mettant en avant le potentiel de coopération dans l’éducation, l’ambassadeur Pham Hùng Tâm a proposé à l’Université d’Australie-Occidentale d’ouvrir un campus au Vietnam, à l’image de l’Université RMIT.

Sur le plan économique, il a rappelé les besoins importants du Vietnam en matières premières, notamment en minerai de fer - dont il est l’un des cinq principaux importateurs depuis l’Australie-Occidentale. Il a également évoqué la nécessité de promouvoir un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des ingénieurs et ouvriers des deux pays.

De leur côté, les dirigeants de l’Australie-Occidentale ont exprimé leur haute appréciation pour la coopération avec le Vietnam. Le gouverneur Christopher John Dawson a affirmé que les relations de longue date et efficaces entre les deux pays favorisent la collaboration dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et du tourisme.

Le Premier ministre Roger Cook a exprimé le souhait d’approfondir la coopération économique et s’est engagé à rechercher des opportunités pour répondre aux besoins énergétiques du Vietnam, notamment en soutenant le développement de ses capacités de production d’énergies renouvelables. Il a également annoncé son intention d’envoyer prochainement une délégation en visite au Vietnam pour explorer ces opportunités. Il a par ailleurs donné son accord pour établir un jumelage entre l’Australie-Occidentale et Hô Chi Minh-Ville.

Le maire de Cockburn, Logan Howlett, a quant à lui présenté le potentiel de sa ville dans les secteurs maritime, de la construction navale et de la technologie océanique durable, soulignant la création de nombreuses opportunités d’emploi pour les étudiants internationaux, y compris vietnamiens.

Avant sa visite à Perth, l’ambassadeur Pham Hùng Tâm s’était rendu à Darwin (Territoire du Nord), où il a rencontré la ministre du Commerce, des Entreprises et des Relations asiatiques, Robyn Cahill.

