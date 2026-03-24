Un plan d’émulation pour dynamiser le secteur privé et renforcer les entreprises publiques

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a signé la Décision n°463/QD-TTg du 22 mars 2026 portant promulgation du plan de mise en œuvre du mouvement d’émulation "Développer fortement les entreprises privées et améliorer l’efficacité des entreprises publiques".

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Photo : VNA/CVN

Le plan vise à mobiliser la force du système politique, à raviver puissamment l’esprit patriotique et à encourager une dynamique d’émulation pour promouvoir un développement vigoureux du pays dans la nouvelle ère - celle du progrès national ; à concrétiser de manière opportune et efficace les orientations du Parti ainsi que les politiques et lois de l’État en matière de développement de l’économie publique et privée, contribuant ainsi de manière importante à la réalisation des objectifs de développement socio-économique.

Il s’agit de renouveler les modes de pensée, de mobiliser pleinement les ressources nationales, de faire preuve d’unité et de détermination pour surmonter les difficultés, de transformer les aspirations en actions et le potentiel en force réelle, afin de créer une dynamique d’émulation forte, moteur du développement rapide, durable et efficace des entreprises, en particulier du secteur privé.

À travers ce mouvement, il est également question de stimuler l’esprit de créativité, d’encourager les entreprises à renforcer leur autonomie et leur résilience, à promouvoir l’esprit entrepreneurial, l’innovation, la transformation numérique et verte, l’application des sciences et des technologies, à améliorer la productivité et l’utilisation efficace des ressources, contribuant à la création d’emplois, à l’augmentation des recettes budgétaires, à la garantie de la sécurité sociale et au développement durable.

Selon le plan, l’objectif est d’atteindre un taux de croissance moyen du PIB d’au moins 10% par an pour la période 2026-2030, avec une progression de la productivité du travail d’environ 8,5% par an et une part de l’économie numérique représentant environ 30% du PIB.

En outre, près de 2 millions d’entreprises seraient en activité dans l’économie, soit environ 20 entreprises pour mille habitants, dont au moins 20 grandes entreprises participant aux chaînes de valeur mondiales.

Le secteur privé enregistrerait une croissance moyenne d’environ 10 à 12% par an, représentant 55 à 58% du PIB, 35 à 40% des recettes budgétaires totales et générant des emplois pour environ 84 à 85% de la main-d’œuvre totale.

S’agissant des entreprises publiques, 50 d’entre elles figureraient parmi les 500 plus grandes entreprises d’Asie du Sud-Est et de 1 à 3 entreprises publiques parmi les 500 plus grandes entreprises mondiales ; au moins trois banques commerciales publiques compteraient parmi les 100 plus grandes banques d’Asie en termes d’actifs totaux.

Le niveau de développement technologique, d’innovation et de transformation numérique devrait se situer parmi les trois premiers de l’ASEAN et les cinq premiers en Asie.

Le plan prévoit également la mise en œuvre efficace d’un programme de développement de 1.000 entreprises exemplaires, pionnières en matière d’innovation, de transformation numérique et verte, d’économie circulaire et de technologies de pointe.

Les ministères, secteurs et collectivités locales sont appelés à renouveler leurs approches, à harmoniser les perceptions et les actions selon le principe d’un passage d’une gestion administrative à une logique de création de développement, fondée sur une gouvernance moderne, une action résolue et un accompagnement actif des entreprises, contribuant à la mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du Parti et des Résolutions 68 et 79.

Il s’agit aussi de perfectionner le cadre juridique de manière cohérente et transparente, de lever rapidement les obstacles institutionnels et de créer un environnement favorable, équitable et transparent pour l’exploitation et l’utilisation des ressources nationales.

Le plan met en avant le soutien aux start-up, aux entreprises innovantes et à celles investissant dans la recherche et développement, la formation, l’application des technologies, la transformation numérique et verte, ainsi que leur participation aux chaînes de valeur et d’approvisionnement.

Le mouvement d’émulation sera mis en œuvre de 2026 à 2030.

VNA/CVN