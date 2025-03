Le Premier ministre souligne l'importance d'une industrie ferroviaire nationale

Selon les orientations du XIIIe Congrès national du Parti, les conclusions du Bureau politique et les plans de développement des transports, le secteur ferroviaire est identifié comme une priorité d’investissement, notamment les lignes à grande vitesse Nord-Sud, les lignes reliant ports maritimes, zones industrielles, grandes agglomérations, ainsi que les connexions ferroviaires internationales.

L’Assemblée nationale a adopté trois résolutions importantes, portant sur : le projet de ligne à grande vitesse Nord-Sud ; le projet de ligne Lào Cai - Hanoï - Hai Phong ; et certains mécanisme et politiques spécifiques pour les réseaux ferroviaires urbains de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Le gouvernement a créé un comité de pilotage chargé de ces projets clés, comprenant : la ligne à grande vitesse Nord-Sud (1.541 km, vitesse prévue : 350 km/h, investissement estimé à 67,34 milliards de dollars, mise en œuvre prévue de 2025 à 2035) ; la ligne Lào Cai - Hanoï - Hai Phong (coût estimé à 8,369 milliards de dollars, de 2025 à 2030) ; la ligne Hanoï - Lang Son (156 km, reliant Hanoï à des provinces du Nord et à la Chine) ; la ligne Hai Phong - Ha Long - Mong Cai (187 km, reliant Hai Phong à la province de Quang Ninh et à la Chine) ; et les réseaux ferroviaires urbains avec 15 lignes prévues à Hanoï et 10 lignes à Hô Chi Minh-Ville.

Le Premier ministre a chargé les ministères de la Construction et de l'Éducation de proposer des plans de formation des ressources humaines, aussi bien au Vietnam qu’à l’étranger.

Il a également souligné l’importance de créer de grands groupes industriels, y compris privés, dans le domaine ferroviaire, en diversifiant les sources de financement et en assurant une gestion rigoureuse pour éviter les pertes et gaspillages.

Le ministères des Sciences et des Technologies et celui de la Construction sont chargés d’élaborer un ensemble de normes techniques appropriées, de promouvoir l’application des technologies modernes et le transfert de savoir-faire.

Une révision des politiques et des obstacles réglementaires devra être effectuée, avec rapport au Parlement lors de la prochaine session.

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de tirer des enseignements des expériences internationales et a demandé aux autorités locales d’établir rapidement des plans détaillés, de mobiliser des fonds locaux pour les indemnisations, relogements et la construction des zones de réinstallation.

Pour le projet Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, il a approuvé le lancement de la construction des nouvelles infrastructures de la gare de Lào Cai et des zones de réinstallation dès 2025. Quant à la ligne à grande vitesse Nord-Sud, l’objectif est de démarrer les travaux en décembre 2026.

