Quang Tri cherche à avoir rapidement des sources d'énergie supplémentaires

Le Comité populaire de la province de Quang Tri (Centre) a demandé aux départements, services, localités et investisseurs dans les projets de centrales électriques de prendre des mesures drastiques et efficaces pour assurer l'approvisionnement en électricité pendant les périodes de pointe en 2024 et les années suivantes.