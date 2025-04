Belgique

La langue vietnamienne s'invite à Bruxelles : un pont entre cultures et générations



Un vent de nouveauté souffle dans un coin de la bibliothèque Muntpunt, la plus grande de la capitale belge. Pour la première fois, le vietnamien fait une entrée officielle sur ses étagères. Bien plus que de simples livres d'histoires, il s'agit d'un véritable pont culturel tendu vers les racines des enfants d'origine vietnamienne.

Cette collection, offerte par l'Union générale des Vietnamiens de Belgique (UGVB) à la bibliothèque Muntpunt, s'adresse aux enfants de 0 à 6 ans, naviguant entre deux cultures. On y découvre des contes traditionnels tels que Le Bambou aux cent nœuds, des recueils de poésie enfantine et des bandes dessinées aux couleurs vives.

Valeur inestimable

Brenda, responsable de la section jeunesse de Muntpunt, souligne l'engagement constant de la bibliothèque à soutenir les communautés issues de l'immigration, notamment la communauté vietnamienne, en préservant leur langue maternelle et en semant les graines d'un amour durable pour la lecture dès le plus jeune âge. Selon elle, la possibilité pour les enfants de trouver des livres en vietnamien non seulement à la maison, mais aussi dans un espace culturel public, est d'"une valeur inestimable".

Pour Nguyên Chung Thuy, responsable de la Commission Culture et Société de l'UGVB, l'ambition dépasse la simple présence de quelques livres. L'UGVB aspire à créer un véritable "coin vietnamien", un lieu où les enfants pourront lire, écouter des poèmes, s'adonner à des jeux traditionnels et s'exprimer en vietnamien avec naturel et joie.

La cérémonie de remise des livres a paré la bibliothèque Muntpunt des couleurs du Vietnam. Un coin animé par les rires d'enfants accueillait une partie de "Ô ăn quan", un jeu traditionnel transmis de génération en génération.

Livres vietnamiens

Lisa, bientôt 9 ans, qui est née et a grandi en Belgique, a touché l'audience en lisant avec aisance un recueil de poésie vietnamienne pour enfants. Elle confie que sa mère lui chante souvent des berceuses, récite des poèmes et raconte des contes vietnamiens. Son plus grand plaisir est désormais de pouvoir lire elle-même en vietnamien et de découvrir son pays d'origine à travers des histoires captivantes.

L'écrivaine et journaliste Kiêu Bich Huong, Vietnamienne établie de longue date en Belgique, a également enrichi la collection de Muntpunt avec sa bande dessinée Le Code secret OGO. Cette œuvre dépeint avec réalisme le quotidien d'enfants issus de familles multiculturelles, confrontés à des situations tantôt amusantes, tantôt délicates, dans leur navigation entre leur identité et l'intégration.

L'arrivée de ces livres vietnamiens à la bibliothèque Muntpunt est plus qu'un événement communautaire : c'est un moment profondément émouvant. Ces modestes ouvrages, écrits dans la langue d'un pays distant de plus de 9.000 km, trouvent désormais leur place - sur les étagères, entre les mains des enfants - et dans les rêves d'une enfance bercée par le souvenir de la terre d’origine.

