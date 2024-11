Association des entreprises vietnamiennes en Belgique, un nouveau pont économique

L’Association des entreprises vietnamiennes en Belgique (VBAB) a officiellement vu le jour lors d’une soirée organisée au siège de l’ambassade du Vietnam à Bruxelles, le 3 novembre. L'événement marque une étape importante dans les relations économiques entre le Vietnam et la Belgique, tout en créant une base solide pour une communauté d’entrepreneurs vietnamiens forte et unie en Belgique.

Photo : VNA/CVN

Avec les valeurs de "égalité - solidarité - développement durable", la VBAB aspire à devenir une plateforme pour relier les entrepreneurs, les investisseurs et les experts vietnamiens en Belgique. Elle offrira à ses membres un espace d’échange d’expériences, de recherche d’opportunités de coopération et de soutien mutuel dans leurs activités.

Le conseil d’administration de la VBAB se compose de 11 membres, des entrepreneurs et des experts de différents secteurs. À sa tête, Nguyên Thành Vinh, Pdg de Sir Taillor Belgique, président de l’association, est un entrepreneur prospère dans le secteur du textile avec un réseau commercial mondial. Đào Hông Hai, secrétaire générale de l’association, est la fondatrice de la chaîne de restaurants bien connue à Bruxelles, Hanoï Station. Notamment, le vice-président de l’association, Duong Minh Tri, également secrétaire général de l’Alliance Belgique - Vietnam (BVA), possède une vaste expérience en matière de politiques en Belgique et de travail au sein de nombreuses associations. M. Trí s’engage à jouer un rôle de liaison précieux pour maximiser les ressources et opportunités de connexion pour la VBAB en Belgique.

Parmi les autres membres du conseil, on retrouve également Vu Van Thông, Pdg de l’entreprise Emax spécialisée dans les énergies renouvelables, un secteur en forte expansion au Vietnam. Grâce à une diversité d’expériences et d’expertises, le conseil d’administration de la VBAB s’engage à apporter des valeurs concrètes à la communauté des entreprises vietnamiennes en Belgique.

Soutien de l’ambassade du Vietnam

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de l’inauguration, l’ambassadeur du Vietnam en Belgique, chef de la Délégation du Vietnam auprès de l’Union européenne (EU), Nguyên Van Thao, a exprimé son fort soutien aux activités de la VBAB. Il a affirmé que l’ambassade serait toujours aux côtés de l’association, en fournissant toutes les conditions favorables au développement des entreprises vietnamiennes en Belgique. La création de la VBAB est perçue comme un signal positif, montrant l’intérêt croissant des entreprises vietnamiennes pour le marché belge.

Le président de l’Union générale des Vietnamiens de Belgique (UGVB), Huỳnh Công Mỹ, a également salué la naissance de la VBAB, déclarant que l’Union générale accompagnera l’association dans ses activités de mise en relation, de protection des droits et de partage d’expériences au profit des entrepreneurs vietnamiens en Belgique.

Pour sa part, le conseiller commercial, chef du Service commercial du Vietnam en Belgique et auprès de l’UE, Trân Ngoc Quân, a également assuré le soutien du service commercial à toutes les activités de la VBAB. Il a souligné : "Nous fournirons des informations sur le marché, faciliterons les relations d’affaires et soutiendrons les procédures administratives afin de créer les meilleures conditions pour les entreprises vietnamiennes en Belgique".

Photo : VNA/CVN

Tanguy Huybrechs-Tondreau, représentant de la BVA, a partagé l’objectif de BVA de coopérer étroitement avec la VBAB pour encourager la croissance des entreprises des deux pays et renforcer les relations entre le Vietnam et la Belgique.

Répondant à la question de la correspondante de la VNA, Nguyên Thành Vinh a indiqué que la VBAB compte actuellement une soixantaine de membres, et que ce nombre continuerait à augmenter dans les mois à venir. L’association se concentre également sur la construction d’un réseau de connexions entre les entreprises vietnamiennes et belges, afin de faciliter la recherche de partenaires, l’investissement et l’expansion des marchés. Parallèlement, la VBAB prévoit l’organisation d’activités culturelles pour renforcer la compréhension mutuelle entre les deux nations.

Tanguy Huybrechs-Tondreau a souligné que la VBAB représente une ressource précieuse pour les entreprises vietnamiennes en Belgique, en leur permettant de se connecter, de s’entraider et d’accéder à des informations importantes. C’est aussi une opportunité précieuse pour les entreprises belges intéressées par le marché vietnamien.

Avec une vision à long terme et le soutien de l’ambassade du Vietnam, de l’UGVB et d’organisations partenaires, la VBAB promet d’être un pont stratégique pour favoriser une croissance forte et durable pour la communauté des entreprises vietnamiennes en Belgique, tout en renforçant les liens économiques entre le Vietnam et la Belgique.

VNA/CVN