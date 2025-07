Syrie : déploiement des forces à Soueida

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un communiqué publié vendredi 18 juillet, le pouvoir syrien a exprimé "une préoccupation et un chagrin profonds" au sujet des violences mortelles en cours, décrivant la situation comme résultant de "groupes armés opérant en dehors de la loi".

"La République arabe syrienne affirme son identité en tant qu'État pour tous ses citoyens, quelle que soit leur croyance ou leur ethnie", a souligné le communiqué, ajoutant que chacun doit agir sous un seul toit et dans un cadre juridique national.

En réponse à la crise en cours, les autorités ont déclaré qu'elles travaillaient à envoyer des forces spécialisées pour contenir les violences et résoudre le conflit, tout en prenant des mesures politiques et de sécurité visant à restaurer la stabilité et à prévenir le retour du chaos.

Appelant "au calme, à la sagesse et à la responsabilité", le communiqué a également exhorté toutes les parties à cesser les combats, à protéger les civils et à maintenir le tissu social du pays.

La déclaration intervient dans un contexte de violences en cours dans la province de Soueïda, où des affrontements entre les factions druzes locales et les combattants de tribus bédouines arabes se sont intensifiés cette semaine.

Vendredi 18 juillet, l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme, basé au Royaume-Uni, a indiqué qu'au moins 638 personnes ont été tuées depuis que les combats ont éclaté le 13 juillet, dont 73 civils et plus de 280 membres des forces de sécurité.

Xinhua/VNA/CVN