Gaza : un million de femmes et de filles menacées de famine

Un million de femmes et de filles sont menacées de famine, de violence et d'abus à Gaza, a déclaré samedi l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA).

>> Gaza confrontée à "un risque critique de famine", selon le rapport IPC

>> Israël autorise l'entrée de l'aide limitée à Gaza sur fond d'alertes à la famine

>> Génocide sioniste : la famine menace l'avenir des enfants de Ghaza (UNRWA)

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"La famine se propage rapidement à Gaza... Les femmes et les filles sont contraintes d'adopter des stratégies de survie de plus en plus dangereuses, comme s'aventurer à la recherche de nourriture et d'eau au risque extrême d'être tuées", a indiqué l'agence onusienne dans un message publié sur X.

L'UNRWA a appelé à la levée du blocus israélien sur l'enclave palestinienne, qui compte plus de deux millions d'habitants, et à l'acheminement d'une aide humanitaire "à grande échelle".

Cette alerte intervient alors que les autorités sanitaires de Gaza ont fait état, samedi, de 11 nouveaux décès, dont celui d'un enfant, dus à la famine et à la malnutrition au cours des dernières 24 heures. Le bilan des morts liés à la faim s'élève désormais à 251, dont 108 enfants.

Xinhua/VNA/CVN