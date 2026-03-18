La jeunesse au cœur de la promotion des produits nationaux

À Hanoï, le 3 e programme "Sức sống hàng Việt" (Vitalité des produits vietnamiens) mettra en lumière le rôle de la jeunesse dans la promotion des produits vietnamiens et le développement du marché intérieur.

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Photo : VNA/CVN

Du 20 au 22 mars 2026, au 62 Tràng Tiên, le programme "Sức sống hàng Việt" proposera de nombreuses activités variées et concrètes, destinées à promouvoir des produits 100% "made in Vietnam" et à susciter la fierté des jeunes pour les produits nationaux.

Placée sous le thème "Jeunesse vietnamienne fière des produits vietnamiens" et organisée à l’occasion de l’anniversaire de la fondation de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (26 mars 1931 - 26 mars 2026), la troisième édition du programme mettra en avant le rôle de la jeune génération dans l’accompagnement des entreprises vietnamiennes, contribuant ainsi au développement durable du marché intérieur.

Il s’agira de l’un des programmes déployés en 2026 afin de stimuler la consommation des produits vietnamiens.

La table ronde "Jeunesse vietnamienne fière des produits vietnamiens" constituera un espace d’échanges sur le rôle des jeunes dans la promotion des valeurs des produits vietnamiens.

Tout au long de l’événement, l’espace "Vitalité des produits vietnamiens" sera ouvert en continu de 9h00 à 21h00 chaque jour, permettant aux visiteurs de découvrir, d’expérimenter et d’acheter des produits.

Le programme "Sức sống hàng Việt" n°3 en 2026 devrait continuer à générer des effets positifs, contribuant à renforcer la position des produits vietnamiens sur le marché intérieur, tout en affirmant le rôle de la jeunesse dans la préservation et la valorisation de la marque nationale à l’ère de l’intégration.

VNA/CVN