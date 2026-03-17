Des solutions proactives pour maintenir l’objectif d’une croissance à deux chiffres

Dans un contexte marqué par les fortes turbulences de l’économie mondiale, la montée des tensions géopolitiques, l’imprévisibilité des prix de l’énergie et l’instabilité persistante des politiques monétaires des grandes économies, Hô Chi Minh-Ville doit élaborer de manière proactive des solutions afin de garantir son objectif de croissance à deux chiffres.

>> Vers une croissance rapide et durable : un plan directeur jusqu’en 2045

>> Le Vietnam réaffirme l’objectif de stabilité économique et d’une croissance d’au moins 10%

>> Faire de la science et du numérique un moteur de croissance

>> Les perspectives économiques du Vietnam restent solides malgré les incertitudes mondiales

Photo : VNA/CVN

En tant que locomotive économique du pays, Hô Chi Minh-Ville a la responsabilité d’être pionnière pour créer de nouveaux pôles de croissance et renouveler son modèle de développement.

Cependant, à moyen et long terme, le tableau de la croissance révèle des paradoxes : bien que les moteurs traditionnels s'élargissent, leur qualité et leur effet d'entraînement demeurent encore insuffisantes. L’investissement public, malgré certaines améliorations, ne parvient pas encore à catalyser pleinement les ressources sociales, tandis que la consommation intérieure peine à générer une véritable dynamique et que les exportations ralentissent. Face aux risques de crises énergétiques mondiales, les économies très ouvertes comme celle de Hô Chi Minh-Ville doivent impérativement se préparer à différents scénarios afin de renforcer leur résilience face aux incertitudes.

Les experts suggèrent de transformer les défis en opportunités, en faisant des turbulences de l’environnement international un moteur de la transformation du modèle de croissance, afin de réduire la vulnérabilité de l’économie à l’avenir. Selon Pham Binh An, vice-président de l'Institut de recherche sur le développement de Hô Chi Minh-Ville, atteindre une croissance supérieure à 10% en 2026 nécessite une performance d'au moins 10,3% au premier semestre. Dans un scénario pessimiste d'escalade des conflits mondiaux, la croissance du deuxième trimestre devrait osciller entre 12,62% et 13,52% pour sécuriser l'objectif annuel.

Pour y parvenir, la ville doit se concentrer sur l'accélération du décaissement des investissements publics, la stimulation de la production industrielle et des exportations, le soutien à la consommation intérieure, l'attraction d'investissements directs étrangers (IDE) de haute qualité. Parallèlement, elle doit réduire les coûts opérationnels des entreprises en améliorant l'environnement des affaires et en simplifiant les procédures administratives. L’objectif de croissance à deux chiffres n'est pas seulement un indicateur financier, mais une mesure de la capacité de gouvernance et d'adaptation de la cité face aux chocs extérieurs.

À court terme, le Professeur associé, Docteur Trân Hoàng Ngân, président du Conseil consultatif pour l’innovation et le développement de l’Université de Saïgon, préconise la stabilisation des prix des carburants et des denrées alimentaires, tout en renforçant la lutte contre la contrebande et le soutien aux transports publics. À long terme, il est crucial de promouvoir la transition vers un modèle de développement vert pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles.

Selon Pham Phu Ngoc Trai, président du Conseil consultatif stratégique pour l’innovation et la créativité de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, si l’objectif d’une croissance à deux chiffres est défini comme une stratégie de long terme de l’économie, la réforme institutionnelle constitue alors la condition préalable essentielle pour concrétiser cet objectif.

D'après le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, l’application efficace des résolutions stratégiques du Bureau politique constituera un cadre d’orientation important pour le développement global de la ville dans les années à venir. Parallèlement, la ville devra exploiter au maximum les mécanismes et politiques spécifiques autorisés par le pouvoir central afin d’élargir son espace de développement, de mobiliser davantage de ressources d’investissement et de renforcer la décentralisation dans la gestion et l’administration.

VNA/CVN