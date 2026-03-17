Le Vietnam confirme son attractivité pour les IDE de haute qualité

Le retour des projets d’un milliard de dollars dans le secteur de la haute technologie montre que la politique sélective du Vietnam en matière d’investissement direct étranger (IDE) est pertinente et porte déjà ses fruits.

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Photo : VNA/CVN

Un point notable du rapport sur les deux premiers mois de 2026 est l’octroi du certificat d’investissement à un projet de 1,2 milliard de dollars dans la production de cartes de circuits électroniques de haute technologie. Selon l’Agence de l’investissement étranger, il s’agit d’un "point saillant" dans l’attraction des grands projets.

Grâce à ce projet, les IDE enregistrés au cours des deux premiers mois de 2026 ont dépassé les 6 milliards de dollars. Bien qu’en baisse de 12,6% en glissement annuel, ce résultat reste positif dans un contexte mondial marqué par les tensions géopolitiques et les incertitudes des politiques commerciales internationales.

Dans ce contexte, de nombreuses multinationales adoptent une approche plus prudente, réévaluant leurs stratégies et optimisant leurs chaînes d’approvisionnement existantes. Toutefois, la restructuration des chaînes d’approvisionnement en Asie-Pacifique se poursuit, et le Vietnam demeure une destination attractive grâce à sa stabilité politique, à son réseau d’accords de libre-échange et à sa position dans les chaînes de production régionales.

Les tendances deviennent plus positives. En février 2026, les IDE enregistrés ont atteint 3,43 milliards de dollars, en hausse de 34% par rapport à janvier. Parallèlement, le capital décaissé en deux mois a dépassé 3,2 milliards de dollars, en progression de 8,8% sur un an, soit le niveau le plus élevé pour les deux premiers mois depuis cinq ans.

Selon l’Agence de l’investissement étranger, ces résultats montrent que les projets existants sont mis en œuvre conformément au calendrier et reflètent la confiance des investisseurs étrangers. Nguyên Bich Lam, ancien directeur général de l’Office général des statistiques, estime que ce niveau de décaissement constitue un "point saillant", illustrant le passage des engagements à des investissements effectifs.

Cependant, des difficultés subsistent. Les investissements sous forme d’apports en capital social, d’achats d’actions et de capitaux additionnels ont reculé. Les nouveaux projets restent majoritairement de taille moyenne, reflétant une phase d’observation des investisseurs dans un contexte mondial incertain.

Malgré ces défis, la confiance à long terme demeure. L’augmentation du capital réalisé et le nombre de nouveaux projets montrent que le Vietnam continue d’attirer les investisseurs étrangers.

Le groupe GE Vernova a choisi le Vietnam comme premier pays asiatique pour organiser sa conférence annuelle sur l’énergie, réunissant des dirigeants internationaux du secteur. Lors d’une rencontre avec le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, son PDG, Scott Strazik, a affirmé la volonté du groupe de soutenir le développement énergétique et socio-économique du Vietnam.

Parallèlement, le groupe Cooler Master envisage d’augmenter ses investissements à Bac Ninh pour porter ses fonds dans cette localité jusqu’à environ 3 milliards de dollars. Starlink a été autorisé à déployer ses services d’Internet par satellite au Vietnam, tandis que le groupe G42 prévoit de développer des infrastructures de centres de données d’un montant d’environ 2 milliards de dollars. D’autres investisseurs internationaux s’intéressent également aux secteurs financiers dans le contexte du développement du Centre financier international.

Toutefois, vu les tensions géopolitiques, la hausse des coûts de l’énergie, de la logistique et des chaînes d’approvisionnement pourrait affecter les décisions d’investissement. Il est donc nécessaire de suivre de près la situation afin d’adopter des mesures adaptées.

Le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, a souligné la nécessité de renforcer l’attraction des projets d’IDE de grande envergure et de haute technologie afin de créer de nouveaux moteurs de croissance pour l’économie.

VNA/CVN