Les entreprises vietnamiennes à l'étranger promeuvent activement les produits nationaux

Une conférence pour faire le bilan des cinq années de mise en œuvre du projet ''Mobiliser les Vietnamiens d'outre-mer pour participer à la présentation et la consommation de produits et le développement de canaux de distribution de produits vietnamiens à l'étranger'', la phase de 2019 à 2024 (appelé Projet 1797) a eu lieu le 27 avril, dans la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoà (Centre).

>> Les entreprises vietnamiennes au Cambodge réaffirment son engagement pour un Vietnam prospère

>> Tuyên Quang souhaite renforcer la coopération avec les Vietnamiens d'outre-mer

>> Hô Chi Minh-Ville honore 50 Vietnamiens d'outre-mer exceptionnels

Organisée par le ministère des Affaires étrangères et le Comité populaire provincial de Khanh Hoà, l’événement a attiré plus de 200 délégués représentant un certain nombre de ministères et de branches du ressort central, des Vietnamiens d'outre-mer, des dirigeants de l'Association des entrepreneurs vietnamiens à l'étranger...

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a souligné que le Projet 1797 avait été mis en œuvre de manière exhaustive et efficace. Il a non seulement stimulé les activités de production et d'exportation, mais a également contribué à promouvoir l'image, la culture et l'identité nationale du Vietnam auprès du public international, contribuant ainsi significativement au progrès socio-économique du pays.

De plus de 516 milliards de dollars de chiffre d'affaires total des exportations du Vietnam en 2019, la première année de mise en œuvre du projet 1797, ce chiffre d'affaires total a atteint plus de 786 milliards en 2024. Le projet 1797 a contribué à rendre les produits vietnamiens de plus en plus populaires sur les marchés internationaux, a-t-elle insisté.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Trung Kiên, président du Comité d'État pour les Affaires des Vietnamiens d'outre-mer, a souligné que grâce à l'engagement actif de la communauté des Vietnamiens d'outre-mer, les produits vietnamiens sont non seulement distribués par les réseaux traditionnels de la diaspora, mais ont également trouvé une place dans les rayons des supermarchés locaux, des chaînes de distribution et des principales plateformes de commerce électronique sur les marchés étrangers. Ces efforts ont contribué de manière significative à accroître les recettes d'exportation, à diversifier les marchés d'exportation, à réduire la dépendance vis-à-vis des partenaires commerciaux traditionnels, à créer des emplois, à promouvoir la production nationale et à soutenir la croissance du PIB.

À cette occasion, les délégués ont évalué en détail les réalisations et les enseignements tirés de la mise en œuvre du projet. Ils ont également proposé des solutions pour mobiliser davantage la communauté des Vietnamiens d'outre-mer dans la promotion et la distribution des produits vietnamiens à l'international durant la période 2025-2029, afin de contribuer directement à l'augmentation des exportations.

VNA/CVN