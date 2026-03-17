Le textile et la chaussure recèlent un fort potentiel sur le marché intérieur

Dans un contexte marqué par la volatilité des marchés d’exportation, le développement et l’exploitation du marché intérieur s’imposent comme un "socle" important, permettant aux entreprises de maintenir leur croissance et d’assurer un développement durable.

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Photo : VNA/CVN

Selon Vu Duc Giang, président de l'Association du textile et de l'habillement du Vietnam (VITAS), le marché intérieur constitue une véritable "mine d'or" encore sous-exploitée, alors que les consommateurs locaux privilégient de plus en plus les produits nationaux alliant qualité, design moderne et prix compétitifs.

Selon lui, l'exploitation du marché domestique aide les entreprises vietnamiennes à stabiliser leurs débouchés, et les consommateurs à accéder aux produits de qualité répondant aux normes internationales, notamment face aux difficultés rencontrées sur les marchés américain, européen, sud-coréen ou chinois.

Avec une population dépassant les 100 millions d'habitants et une classe moyenne en pleine expansion, le Vietnam représente un potentiel de consommation annuel estimé entre 5 et 5,5 milliards de dollars pour le textile et environ un milliard de dollars pour les chaussures. Ce marché intérieur, estimé à 6,5 milliards de dollars, est considéré comme une véritable "mine d’or" s’il est exploité efficacement. Toutefois, les marques internationales, du segment grand public au haut de gamme, sont déjà largement présentes au Vietnam via les centres commerciaux, les supermarchés et les plateformes de commerce électronique, tandis que les produits des entreprises nationales peinent encore à s’imposer malgré leurs avantages en termes de prix et de connaissance des préférences des consommateurs locaux.

Malgré ces opportunités, le retour sur le "terrain national" se heurte à des obstacles structurels persistants, notamment une dépendance excessive vis-à-vis des matières premières importées. Pour l'année 2025, alors que les exportations de textiles pourraient atteindre 46 milliards de dollars, le secteur a dépensé 17 milliards de dollars pour l'importation de tissus, le taux de localisation ne plafonnant qu'à environ 51-52%. Cette vulnérabilité face aux risques liés aux chaînes d'approvisionnement mondiales et aux coûts logistiques réduit la valeur ajoutée des produits vietnamiens et affaiblit leur compétitivité.

Le secteur de la chaussure partage des défis similaires, accentués par un système de distribution de détail encore fragile et une dépendance aux matières d’importation.

Phan Thi Thanh Xuân, vice-présidente de l'Association vietnamienne du cuir, de la chaussure et du sac à main (Lefaso), a indiqué qu’actuellement, les entreprises locales détiennent environ 40% de parts de marché, principalement sur le segment de milieu de gamme, et tentent de se diversifier via le commerce électronique pour compenser l'instabilité du commerce mondial. Cependant, en vertu de l'accord ASEAN-Chine, l'importation de chaussures finies bénéficie d'une exonération totale de taxes, tandis que l'importation de matières premières reste soumise à des droits de 5 à 10%, ce qui rend difficile pour les entreprises locales de concurrencer les produits de chaussures importés.

Elle a appelé les autorités compétentes à instaurer un système de standards clairs et des mécanismes de contrôle stricts afin d'assurer la traçabilité de l'origine des produits.

Trân Huu Linh, du ministère de l'Industrie et du Commerce, rappelle que les marques nationales et étrangères se partagent actuellement le marché à parts égales, ce qui représente autant un défi qu'une opportunité de transformation.

En conclusion, si le chemin vers une domination du marché intérieur reste semé d'embûches, il demeure une étape indispensable pour l'industrie légère vietnamienne. En misant sur l'innovation, le design, la valorisation des marques et l'augmentation du taux de localisation, les entreprises pourront transformer le marché domestique en un pilier de résilience capable de soutenir durablement le secteur, parallèlement aux activités d'exportation.

VNA/CVN