Donner une impulsion pour la nouvelle phase de développement de la capitale

Ces dernières années, Hanoï n’a cessé d’élargir l’échelle de son économie, d’améliorer la qualité de sa croissance et de consolider son rôle de locomotive économique du pays. S’appuyant sur les acquis obtenus, la ville s’oriente désormais vers un nouveau modèle de croissance, visant à mobiliser des moteurs de développement modernes afin de créer un élan décisif pour la prochaine étape de son développement.

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Photo : Dô Tam/CVN

Depuis le lancement du Renouveau, il y a près de quarante ans, Hanoï a connu un processus de développement à la fois en extension et en profondeur, avec une économie de plus en plus dynamique et influente. Une étape majeure a été l’ajustement des limites administratives de la capitale en 2008, conformément à la Résolution n°15/2008/NQ-QH12 de l’Assemblée nationale. Cette décision a permis d’élargir la superficie de Hanoï de 920,97 km² à 3.348,5 km², portant sa population à plus de huit millions d’habitants et ouvrant un vaste espace de développement ainsi que de nouvelles possibilités de mobilisation des ressources.

Après cette expansion, l’économie de la capitale a maintenu un rythme de croissance soutenu. Entre 2008 et 2013, le taux moyen de croissance du produit intérieur brut régional (PIBR) a atteint 9,59% par an. Parallèlement, la structure économique a évolué de manière positive, avec une place de plus en plus importante pour le secteur des services.

En 2015, celui-ci représentait environ 54 à 55% de l’économie, tandis que l’industrie et la construction comptaient pour 41 à 42% et l’agriculture seulement 3 à 4%. En 2020, la part des services a continué d’augmenter pour dépasser 55%, alors que celle de l’agriculture est tombée à environ 2 à 2,5%. La valeur des exportations a enregistré une croissance moyenne annuelle de 14 à 15% durant la période 2011-2015, puis de 13 à 14% entre 2016 et 2020, illustrant l’intégration croissante de l’économie de Hanoï aux marchés internationaux.

Au cours de la dernière décennie, la croissance économique de Hanoï a régulièrement dépassé la moyenne nationale. La capitale a progressivement développé plusieurs secteurs industriels de haute technologie, notamment l’automatisation, la robotique, les nanotechnologies, les technologies plasma et laser ou encore les biotechnologies, contribuant à transformer le visage économique de la ville.

Pour la période 2021-2025, le PIBR de Hanoï a progressé en moyenne de 6,57% par an, soit un niveau supérieur à la moyenne nationale. La taille de l’économie atteint environ 63 milliards de dollars, représentant 12,6% du PIB national, tandis que le revenu moyen par habitant est estimé à environ 7.200 dollars. Les investissements sociaux totaux ont atteint près de 2,5 millions de milliards de dôngs (95,2 milliards de dollars), et la contribution de la productivité totale des facteurs (PTF) à la croissance s’élève à environ 53%.

Photo : Hông Quang/CVN

La capitale figure également parmi les principales destinations des investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam. Depuis 1986, Hanoï a attiré près de 71,7 milliards de dollars d’IDE, se classant au deuxième rang national après Hô Chi Minh-Ville. La ville compte aujourd’hui plus de 7.600 projets encore en vigueur provenant de 117 pays et territoires. Entre 2021 et 2025, les IDE enregistrés ont atteint environ 11,3 milliards de dollars, dont plus de la moitié provient d’extensions de projets existants, signe de la confiance durable des investisseurs.

Parallèlement, Hanoï poursuit d’importants investissements dans les infrastructures de transport, avec des projets majeurs tels que la rocade n°4, de nouvelles voies de connexion routière et plusieurs ponts traversant le fleuve Rouge. La ville a également mis en service la ligne de métro Cat Linh - Hà Dông et la section aérienne de la ligne Nhôn - gare de Hanoï, tout en préparant la construction d’autres lignes ferroviaires urbaines.

Pour la période 2026-2030, Hanoï s’est fixé des objectifs ambitieux : une croissance annuelle moyenne du PIBR d’au moins 11%, un revenu par habitant supérieur à 12.000 dollars et environ 25 milliards de dollars d’IDE supplémentaires. Le modèle de développement reposera sur la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique et des ressources humaines de haute qualité, tout en promouvant de nouveaux modèles économiques tels que l’économie verte, l’économie numérique, l’économie circulaire et l’économie nocturne.

Grâce à ces orientations stratégiques, Hanoï est appelée à consolider son rôle de locomotive économique du pays et à devenir, à terme, un centre régional dynamique d’innovation et de développement.

VNA/CVN