Véhicules électriques : VinFast enregistre des résultats records en 2025

Le constructeur vietnamien de véhicules électriques VinFast a annoncé le 16 mars des résultats 2025 très positifs, avec une forte hausse de ses ventes et de son chiffre d’affaires, atteignant un niveau record depuis sa création.

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Photo : VNA/CVN

Au quatrième trimestre 2025, l’entreprise a livré plus de 86.000 voitures électriques, soit une hausse de 127% par rapport au trimestre précédent et de 63% sur un an. Les modèles de la gamme Green et le véhicule EC Van ont représenté 49% des livraisons. Les marchés internationaux ont maintenu une dynamique positive, contribuant à environ 18% des livraisons totales, ce qui témoigne d’une demande croissante pour les véhicules électriques de VinFast dans plusieurs régions du monde.

Sur l’ensemble de l’année, VinFast a livré près de 197.000 voitures électriques, soit une hausse de 102% par rapport à 2024, dépassant l’objectif de doubler au moins les livraisons de l’année précédente. Il s’agit également du volume le plus élevé jamais enregistré par l’entreprise. Les motos et vélos électriques ont eux aussi connu une forte croissance, avec plus de 406.000 unités livrées en 2025.

Le chiffre d’affaires a suivi la même tendance, avec une progression marquée aussi bien au dernier trimestre que sur l’ensemble de l’année. En effet, l’année dernière, il s’est élevé à 90.427,6 milliards de dôngs (soit environ 3.599,7 millions de dollars), en progression de 105,4% par rapport à 2024.

À fin 2025, VinFast disposait de plus de 400 points de vente dans le monde, facilitant l’accès de ses véhicules à un nombre croissant de clients. Selon Lê Thi Thu Thuy, présidente du conseil d’administration de VinFast, l’année 2025 a marqué une étape importante dans le développement de l’entreprise, qui poursuit ses investissements pour rendre les véhicules électriques plus accessibles.

VinFast continue de développer ses différentes gammes de produits et de renforcer sa présence sur plusieurs marchés clés. Au Vietnam, l’entreprise conserve sa position de leader, tandis qu’à l’international, elle étend progressivement son réseau et ses activités.

Avec quatre usines au Vietnam, en Indonésie et en Inde, pour une capacité maximale d’environ 600.000 véhicules électriques par an, VinFast entend promouvoir son développement à long terme.

VNA/CVN