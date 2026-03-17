Le Vietnam adopte une stratégie de long terme pour le développement de l’énergie atomique civile

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a approuvé la stratégie de développement et d’application de l’énergie atomique à des fins pacifiques à l’horizon 2035 et une vision jusqu’en 2050.

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Photo : VNA/CVN

Le cadre stratégique vise à faire de l’énergie atomique un secteur économico-technique de premier plan, appelé à jouer un rôle déterminant dans le développement durable du pays, l’amélioration des conditions de vie de la population ainsi que le renforcement du potentiel scientifique et technologique national.

Inscrite dans une approche globale, cette stratégie repose sur le perfectionnement des cadres institutionnels, le développement des infrastructures, la maîtrise progressive des technologies, ainsi que la mobilisation de ressources financières et humaines de qualité. Le Vietnam entend ainsi tirer parti de sa dynamique de développement pour accéder aux technologies de pointe, en favoriser l’appropriation et consolider ses capacités endogènes.

La sûreté et la sécurité nucléaires constituent des exigences cardinales. Les autorités vietnamiennes placent au cœur de leur démarche l’instauration et la consolidation d’une culture de sûreté et de sécurité, condition essentielle pour garantir la protection des populations, de l’environnement et des activités économiques.

Dans cette perspective, l’État assume un rôle moteur en matière d’orientation stratégique, d’investissement dans les infrastructures clés et de mise en place d’un environnement propice à la mobilisation des ressources, notamment à travers les partenariats public-privé. Parallèlement, le Vietnam poursuit son intégration internationale et renforce sa coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, afin de bénéficier des meilleures pratiques et des avancées technologiques du secteur.

À l’horizon 2035, l’objectif est de développer l’énergie atomique de manière sûre, maîtrisée et efficace, au service du développement socio-économique, de la protection de l’environnement et de la sécurité énergétique nationale. Cette orientation s’inscrit pleinement dans l’engagement du Vietnam d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Dans le domaine de l’énergie nucléaire, le pays prévoit la mise en service, dans des conditions de sécurité optimales, des centrales de Ninh Thuân 1 et 2. Il ambitionne également de renforcer la participation des entreprises nationales, notamment dans les activités annexes, tout en s’ouvrant aux technologies innovantes, telles que les petits réacteurs modulaires, considérés comme une solution prometteuse.

Parallèlement, les applications des rayonnements et des isotopes radioactifs devraient connaître un développement soutenu dans les secteurs industriel et médical, avec un rythme de croissance estimé entre 10% et 15% par an. Le Vietnam se fixe notamment pour objectif de porter la médecine nucléaire à un niveau avancé au sein de l’ASEAN, grâce à la modernisation des équipements et à l’élargissement de leur accès.

La stratégie met également l’accent sur le renforcement des capacités nationales en matière de recherche et de formation. Il s’agit de développer des infrastructures scientifiques de pointe, de structurer des équipes de recherche capables de maîtriser certaines technologies nucléaires et de hisser les établissements d’enseignement supérieur à un niveau conforme aux standards internationaux.

À plus long terme, à l’horizon 2050, l’énergie atomique est appelée à devenir l’un des piliers du système énergétique vietnamien, représentant entre 6% et 8% de la production nationale d’électricité. Elle contribuera ainsi de manière significative à la sécurité énergétique, à la transition écologique et au développement durable du pays.

VNA/CVN