Hausse des frais sur les plateformes d’e-commerce : un fardeau pour les vendeurs

L’augmentation des coûts de service sur les plateformes de commerce électronique entraîne une vague de départ sans précédent. Des dizaines de milliers de vendeurs quittent les sites de vente en ligne, incapables de supporter la pression financière.

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Photo : VNA/CVN

Selon un rapport de la plateforme de données Metric, le nombre de vendeurs actifs sur les quatre géants du secteur - Shopee, TikTok Shop, Lazada et Tiki - s’élève désormais à un peu plus de 602.000. Ce chiffre représente une baisse de plus de 7% par rapport à la même période de l’année précédente, soit environ 48.000 boutiques ayant cessé leurs activités en un an.

Les données révèlent une concentration accrue du marché au profit des acteurs majeurs. Bien que les "Shop Mall" (boutiques officielles) ne représentent que 2% du nombre total de vendeurs sur Shopee et TikTok Shop, ils ont généré plus de 30% du chiffre d’affaires l’an dernier. Parallèlement, YouNet ECI confirme cette tendance, indiquant que le nombre total de vendeurs générant des revenus sur ces quatre plateformes a diminué de 5,6% sur un an, pour s’établir à environ 600.000 boutiques.

Le marché se resserre entre les mains des grandes marques et des distributeurs officiels, au détriment des petits détaillants et de ceux proposant des produits non officiels.

L'année 2025 a marqué un tournant avec l'application de hausses de frais jugées exceptionnellement élevées, variant entre 10% et 15%. Selon Trân Lam, fondateur de Julyhouse et Macaland, ces prélèvements s'ajoutent à une multitude d'autres charges : frais d'infrastructure, frais de retour, colis de livraison gratuite, bons de réduction et frais d'expédition. Cette accumulation réduit drastiquement les marges bénéficiaires.

Lê Hai Vu, PDG de Velasboost, souligne que les frais de base sur certaines plateformes atteignent désormais près de 20 %. Pour de nombreux vendeurs, cette pression transforme les profits en pertes, affaiblit leur compétitivité et provoque un véritable "nettoyage" du marché.

Face à cette conjoncture, les experts recommandent une réallocation des ressources. Vu Trung Thành, de la société PBS, conseille aux entreprises de ne plus considérer les plateformes d’e-commerce comme leur unique canal de vente. Une dépendance excessive les rend vulnérables à la moindre modification de la structure tarifaire.

L’adoption d’un modèle multicanal devient ainsi indispensable. Dang Thanh Dinh, fondateur de Nerman, prévoit de réduire la part du commerce en ligne dans son chiffre d’affaires à moins de 50% d’ici 2026, en investissant davantage dans les circuits de distribution modernes et traditionnels.

De même, Nguyên Thi Anh Hông, directrice du e-commerce de la chaîne de distribution 24hStore, encourage les commerçants à développer leurs propres sites web, à exploiter les réseaux sociaux (Facebook, Zalo, Instagram) et à maintenir une présence physique (boutiques, foires) afin de compenser les pertes enregistrées sur les plateformes en ligne.

L’impact de ces hausses de frais ne se limite pas aux vendeurs. Le volume de consommation sur les plateformes a reculé de 8%, conséquence directe d’une hausse de 33% du prix moyen de vente. Les entreprises ont en effet été contraintes d’ajuster leurs tarifs pour absorber l’augmentation des coûts.

Sur le plan juridique, l’avocat Truong Van Tuân, chef du cabinet Trang Sai Gon, estime que les autorités devraient instaurer un mécanisme de surveillance plus transparent. Il préconise notamment que les plateformes publient clairement la structure de leurs frais et informent les utilisateurs de toute modification.

Selon Trân Lam, pour survivre, les vendeurs doivent désormais optimiser leurs opérations, se conformer strictement aux réglementations fiscales et, surtout, construire une identité de marque forte.

Nguyên Phuong Lam, directeur du conseil et de l’analyse de marché chez YouNet ECI, estime pour sa part que l’époque de la croissance facile, portée par d’importants investissements publicitaires, est révolue. Le retrait des petits vendeurs offre désormais aux marques et aux distributeurs professionnels l’opportunité de fidéliser leur clientèle et de la transformer en relais de marketing d’affiliation.

Il recommande également aux entreprises de synchroniser leurs canaux de vente et de suivre de près l’évolution du marché, notamment les stratégies des concurrents et des chaînes de distribution afin d’identifier de nouvelles opportunités de croissance.

VNA/CVN