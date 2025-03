La France prête à transmettre au Vietnam son expertise ferroviaire de ligne à grande vitesse

>> Résolution concernant l'investissement pour le projet de ligne ferroviaire Nord-Sud

>> Un projet ferroviaire stratégique pour le Vietnam

>> Le Premier ministre reçoit le ministre français chargé des Transports

Organisé en partenariat avec le ministère vietnamien de la Construction, l'événement a mis en lumière l’expertise des entreprises françaises dans le domaine de la grande vitesse ferroviaire, développée tant en France qu’à l’international. Il a offert également l’opportunité de présenter des solutions adaptées aux besoins du Vietnam, en lien avec le projet de ligne à grande vitesse Nord-Sud. Le séminaire a attiré un grand nombre de représentant des secteurs et services du Vietnam, ainsi que les entreprises françaises, qui partagent un grand intérêt envers ce domaine prometteur pour le Vietnam.

Lors de son discours d’ouverture, le ministre français chargé des Transports a rappelé que la France possède une expertise reconnue dans le domaine des transports à grande vitesse, comme en témoignent le déploiement et le succès de nombreux projets ambitieux dans ce secteur. "Ce sont les Français qui ont lancé la grande vitesse, et ce qui fait notre fierté, et qui fait qu'il y a maintenant pratiquement plus de 50 ans", a-t-il insisté, affirmant ainsi que le ferroviaire est "un des piliers de l'industrie française. Il compte des leaders sur l'ensemble de filières ferroviaires de l'ingénierie, jusqu'à l'exploitation en passant par la signalisation, le matériel roulant, l'électrification et la pose des rails".

Depuis les années 80, la France s’est lancée dans les lignes à grande vitesse et cette invention "a révolutionné la mobilité". Dès lors, le train à grande vitesse (TGV) est devenu une véritable référence en matière de technologie ferroviaire, de performance, de sécurité et d'efficacité énergétique.

S’agissant de la construction de la ligne à grande vitesse reliant le Nord et le Sud du Vietnam, M. Tabarot a hautement salué ce projet de mobilité "ambitieux" du pays. En plus d’un projet d’infrastructure au service du développement socio-économique, il constituera un socle qui permettra au Vietnam d’atteindre les objectifs de neutralité de carbone, car "le ferroviaire est le mode de transport le moins polluant, le plus moderne quelque part aussi dans sa décarbonation", a expliqué le ministre.

Pour sa part, le vice-ministre du ministère de la Construction du Vietnam, Nguyên Danh Huy, a souligné qu’au moment de lancer le développement ferroviaire, la France figure parmi les premières nations auxquelles le ministère pense, en raison de son expertise technologique de pointe et du grand nombre d'entreprises de renommée mondiale dans des secteurs clés tels que locomotives, wagons, systèmes de signalisation, conception et suivi des projets.

"Nous avons une haute estime pour les compétences et l'expérience de nos partenaires français. Lors de la réunion de ce matin avec le directeur de l'Agence française de développement, nous avons échangé sur les prochaines étapes pour que le Vietnam puisse collaborer avec les experts français, dans le but de renforcer le partenariat stratégique global entre nos deux pays", a-t-il déclaré.

Lors du séminaire, les experts ont engagé des discussions dynamiques sur les expériences en matière de technologie et de gestion de projets pour la construction de lignes à grande vitesse. À cette occasion, les intervenants venus de la Société nationale française des chemins de fer (SNCF) ont partagé leurs réussites dans des projets réalisés en République de Corée et au Maroc, mettant en lumière l'efficacité de ces partenariats et soulignant l'excellence des collaborations dans ce secteur stratégique.

La France possède aujourd'hui un impressionnant réseau de 2.500 km de lignes ferroviaires à grande vitesse, capable de transporter 130 millions de passagers en 2024, soit l'équivalent de deux fois la population du pays. Ce réseau ne se limite pas à relier les principales régions françaises entre elles, mais s'étend également pour tisser des liens avec les nations voisines, consolidant ainsi la place de la France au cœur du réseau ferroviaire européen.

Dotée d’un atout majeur en cette matière, la France souhaite "accompagner le Vietnam" dans ce projet de grande envergure. "Quand je parle de l'expertise de la France, c'est une expertise et une expérience amie", a fait part M. Tabarot.

Texte et photos : Hông Anh/CVN