La Française Blandine L'Hirondel remporte l'UTMB

La Française Blandine L'Hirondel a remporté samedi 29 août l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) à Chamonix, terminant la boucle (173 kilomètres, 10.000 m de dénivelé positif) en 21 heures 54 minutes 49 secondes.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Pourtant diminuée depuis des mois par une endofibrose iliaque, la coureuse et gynécologue de 35 ans a fait la course en tête à partir du Lac Combal en Italie (après environ 70 km) pour creuser petit à petit l'écart avant de terminer loin devant ses concurrentes, malgré une grande souffrance et plusieurs chutes dans les derniers kilomètres.

Cela faisait dix ans qu'une Française n'avait plus gagné la reine des courses en montagne et le succès de Caroline Chaverot en 2016.

Après l'abandon prématuré de la reine de la discipline Courtney Dauwalter, L'Hirondel a réalisé une véritable démonstration, souriant et saluant régulièrement les nombreux spectateurs venus l'encourager le long des sentiers.

Elle a franchi la ligne d'arrivée en pleurs après une fin de course extrêmement difficile marquée par plusieurs grosses chutes dans l'ultime descente vers Chamonix.

L'Hirondel avait annoncé souffrir depuis plusieurs mois d'une endofibrose iliaque qui lui raidit la jambe gauche en cas d'efforts trop intenses.

Elle avait toutefois décidé de prendre part à la course en misant sur sa capacité à rester régulière sur le tracé: "si j'arrive à garder une intensité faible mais constante toute la course, ça peut faire aussi un bel UTMB", avait-elle prévenu avant la course.

Double championne du monde de trail, déjà sacrée sur la CCC (100 km) en 2021 et l'OCC (60 km) en 2022 - des courses annexes de l'UTMB -, L'Hirondel décroche la dernière grande course qui manquait à son palmarès à Chamonix.

AFP/VNA/CVN