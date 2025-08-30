Ultra-Trail du Mont-Blanc : le Britannique Tom Evans vainqueur d'une course dantesque

Le Britannique Tom Evans a remporté, samedi 30 août, pour la première fois, l'Ultra-Trail du Mont-Blanc. Les 2.300 concurrents de cette 22 e édition de l'UTMB, l'épreuve reine de l'ultra-endurance, s'étaient élancés la veille à Chamonix.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Britannique Tom Evans a remporté, samedi 30 août, la 22e édition de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) à Chamonix, en Haute-Savoie, à l'issue une course dantesque, marquée par les intempéries et de nombreux abandons.

Déjà vainqueur de la Western States 100 en 2023, Tom Evans a passé la ligne après 19 heures 18 minutes et 58 secondes d'un effort magistral, avec plus d'une vingtaine de minutes d'avance sur ses premiers poursuivants.

Très ému dans les derniers mètres, cet ancien officier de l'armée britannique s'est emparé d'un drapeau britannique et a fait un salut militaire avant de passer la ligne d'arrivée et d'embrasser sa conjointe et son nouveau-né.

"Ce n'est pas une surprise, il faisait partie de la 'shortlist' des favoris", a expliqué Julien Chorier, directeur des sports de l'UTMB.

Troisième en 2022, le coureur britannique de 33 ans s'était inséré dans le groupe de tête depuis le départ et avait décidé d'accélérer dans le Grand Col Ferret, l'une des difficultés majeures du parcours de 174 km.

Chez les femmes, la grande favorite américaine Courtney Dauwalter, triple lauréate à Chamonix, était dans la matinée, à la surprise générale, poussée dans ses retranchements.

"On revient de l'enfer"

Si elle avait repris dans la nuit le dessus sur Ruth Croft, la Néo-Zélandaise s'est finalement bien relancée entre La Fouly et Champex-Lac et affichait une foulée déterminée au lever du soleil.

"On voit souvent dominer Courtney, mais cette année elle n'a pas pu gérer comme elle a l'habitude de le faire. Elle a eu deux challengers qui ne l'ont jamais lâchée", a détaillé Julien Chorier.

La Française Camille Bruyas a également passé la soirée en tête de la course féminine.

Partis la veille de Chamonix pour une boucle autour du Mont-Blanc entre la France, l'Italie et la Suisse, les 2.300 coureurs ont subi des averses quasiment toute la soirée, les forçant à évoluer dans la boue et le froid.

"On revient de l'enfer", a racontéau petit matin Loïc Muller, 34 ans, qui participe pour la première fois à l'épreuve reine des courses en montagne. "Le col du Bonhomme, c'était pluie, neige, pluie, boue, on est tous tombés au moins une fois", a-t-il ajouté depuis le point de ravitaillement du Lac Combal, à 70 km du départ.

Venu d'Orange, il pouvait enfin éteindre sa lampe frontale et quitter sa cape de pluie avant de se diriger vers Courmayeur.

"Chutes à gogo"

Photo : AFP/VNA/CVN

Les conditions difficiles sur le tracé, avec des températures allant jusqu'à -7°C ressenties, ont poussé les organisateurs à raccourcir légèrement le parcours peu avant le Lac Combal.

"C'est quand même dur. Les montées, il y avait de la boue sur les godasses qui rajoutait du poids, les descentes, des chutes à gogo", se remémore Thibault Noailles, lancé autour du Mont-Blanc avec son meilleur ami et désormais un pantalon déchiré.

Figurant parmi les favoris, le coureur français François D'Haene a abandonné au beau milieu de la nuit après 7h35 de course, juste avant cette zone située au cœur de la vallée d'Aoste.

"Une douleur à la jambe droite apparue ces derniers jours avait contraint François à se présenter diminué sur la ligne de départ vendredi soir (...), les douleurs à l'effort étaient trop fortes pour aller au bout", a indiqué son équipe, dans un message sur son compte Instagram.

D'Haene, 39 ans, a remporté quatre fois l'UTMB (2012, 2014, 2017 et 2021). Il détient le record du nombre de victoires pour un homme, à égalité avec l'Espagnol Kilian Jornet.

Les plus rapides sont attendus vers 13h30 à Chamonix. La météo, elle, devrait être beaucoup plus clémente désormais.

