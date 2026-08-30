Tour d'Espagne : Tadej Pogacar abandonne après une lourde chute

Ultra-favori du Tour d'Espagne et largement en tête au général, le Slovène Tadej Pogacar a été contraint d'abandonner la course samedi 29 août après une lourde chute lors de la huitième étape.

>> Tour d'Espagne : 3e étape annulée, la grêle plus forte que Pogacar

>> Tour d'Espagne : Pogacar remporte une troisième étape et creuse encore les écarts

>> Tour d'Espagne : l'hommage royal du Norvégien Leknessund

Photo : VNA/CVN

Le quintuple vainqueur du Tour de France a tenté de remonter sur son vélo avant de renoncer et de quitter la Vuelta dans une ambulance, visiblement touché à l'épaule gauche.

Le maillot rouge, en quête d'une première victoire sur le Tour d'Espagne pour compléter sa trilogie des Grands Tours, a chuté seul dans le peloton sur le côté gauche de la route, à 32 km de l'arrivée de la huitième étape, à Xeraco, près de Valence, entraînant plusieurs coureurs avec lui.

Pogacar, aperçu avec l'épaule en sang et l'arcade gauche ouverte, dominait largement la course depuis le départ à Monaco, avec près de quatre minutes d'avance sur son premier poursuivant, l'Espagnol Enric Mas. Il avait remporté trois victoires d'étapes.

Il s'agit du premier abandon du coureur slovène de 27 ans sur une course à étapes, qui vient anéantir son ambition de remporter coup sur coup le Tour de France, la Vuelta, et le Championnat du monde, fin septembre au Canada.

AFP/VNA/CVN