Tour d'Espagne : Pogacar remporte une troisième étape et creuse encore les écarts

Malgré une sortie de route sans conséquence, le Slovène Tadej Pogacar a remporté jeudi 27 août une troisième victoire en six étapes sur le Tour d'Espagne à Castellon, près de Valence, affirmant un peu plus sa domination sur la Vuelta.

>> Tour d'Espagne : Bisiaux, Roglic, Van Aert... cinq coureurs à suivre

>> Pogacar remporte le contre-la-montre à Monaco et revêt déjà le maillot rouge

>> Tour d'Espagne : 3e étape annulée, la grêle plus forte que Pogacar

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette fois-ci, Pogacar s'était trouvé un adversaire : l'Espagnol Enric Mas, seul coureur à avoir pu suivre une nouvelle accélération impressionnante de l'ogre slovène dans la dernière ascension du jour, le Puerto El Bartolo.

Mais le quintuple vainqueur du Tour de France, en quête d'une première victoire sur le Tour d'Espagne, était encore une fois le plus fort à l'arrivée, confortant un peu sa place de leader du classement général.

Le coureur de 27 ans, vainqueur de sa troisième étape après son numéro en solitaire en Andorre, et le contre-la-montre à Monaco, compte désormais 3 minutes et 34 secondes d'avance sur Mas, son nouveau dauphin, et 4 minutes 21 secondes sur son compatriote Primoz Roglic, quadruple vainqueur de l'épreuve.

Le leader de l'équipe UAE-Emirates, d'abord en gestion en tête de peloton derrière ses équipiers Pavel Sivakov, Jay Vine et Pablo Torres, a fait fondre l'écart avec les échappés en domptant les énormes pentes du Puerto El bartolo - jusqu'à 20% - sur un chemin de terre d'un peu moins de deux kilomètres.

Alors qu'il semblait s'envoler vers une nouvelle victoire en solitaire, "Pogi" a cependant vu Enric Mas revenir de nulle part à sa hauteur, et même le doubler pour passer le sommet en tête et récupérer une bonification de six secondes. Il s'est ensuite fait une belle frayeur dans la descente en ratant un virage, mais sans chuter de son vélo.

"J'ai vraiment été surpris qu'il me double, il est passé comme une fusée! Je pensais être devant, avec 40 secondes d'avance sur les premiers poursuivants, mais à la radio ils n'ont pas mentionné Enric. J'étais content d'être avec lui dans les dix derniers kilomètres, parce que je n'avais plus d'eau et j'avais le vent de face, mais je savais que je pouvais le battre au sprint", a raconté Pogacar au micro d'Eurosport.

Tarling abandonne

Plus tôt dans la journée, le Britannique Josh Tarling troisième du contre-la-monte à Monaco, a abandonné la course alors qu'il restait environ 120 km à parcourir, sans que son équipe ne donne d'explications.

Le coureur de l'équipe Netcompany-Ineos, endeuillé par la mort tragique de son petit frère, Finaly, après un accident au Tour du Portugal, avait décidé de prendre le départ de la Vuelta pour lui rendre hommage.

"Le parcours courageux de Josh Tarling à La Vuelta a pris fin et il a décidé d'arrêter. Nous ne pourrions pas être plus fiers", a déclaré Netcompany Ineos sur les réseaux sociaux.

Vendredi 28 août, les coureurs auront droit à une nouvelle étape de montagne de 149,8 km entre Vall D'Alba et Aramon Valdelinares, une station de sports d'hiver d'Aragon, qui offrira la deuxième arrivée au sommet de cette 81e édition.

AFP/VNA/CVN