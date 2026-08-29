Tour d'Espagne : l'hommage royal du Norvégien Leknessund

Parti bille en tête dès le baisser de drapeau, le Norvégien Andreas Leknessund s'est offert en solitaire vendredi 28 août la 7 e étape du Tour d'Espagne au sommet d'Aramon Valdelinares, un succès magistral signé en hommage au roi Harald V, disparu au petit matin.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans la station de sports d'hiver située en Aragon, le triomphe scandinave a été complet: le compatriote et équipier de Leknessund au sein de la formation Uno-X Mobility Tobias Johannessen a pris la deuxième place à 34 secondes, le Belge Wout Van Aert complétant le podium quelques longueurs plus loin.

L'échappée gagnante s'est dessinée dès le km 0, Van Aert et Leknessund se lançant dans un long raid (149,8 km), rejoints au tiers de la course par le trio Eddie Dunbar/Alexei Lutsenko/Tobias Johannessen.

Tadej Pogacar, maillot rouge confortablement installé sur son siège de leader après déjà trois succès d'étapes, s'est lui désintéressé de la victoire. Une aubaine pour les attaquants qui ont pu se départager sans l'encombrante présence de l'ogre slovène dans l'ascension finale (12,4 km à 4,3% de déclivité moyenne).

Les coureurs d'Uno-X ont profité de leur supériorité numérique, Leknessund accélérant à six kilomètres du but, un peu surpris du manque de réaction de ses adversaires.

"J'ai attaqué en premier car Tobias est meilleur grimpeur que moi et il aurait été parfait en deuxième cartouche. Au final, je gagne et je suis très fier de ce travail d'équipe", a indiqué le Norvégien de 27 ans qui a signé en Espagne le 8e succès de sa carrière "le plus spécial et le plus beau aussi".

"Tellement de sentiments"

"Je ne m'attendais pas à vivre de telles émotions. Ce sont tellement de sentiments qui s'entremêlent... 150 km en tête, dès le départ avec Wout, c'est juste fou", a-t-il ajouté tandis que Johannessen confirmait de son côté que "l'équipe était très motivée pour gagner aujourd'hui".

"C'est un jour très spécial avec ce qui est arrivé au pays. Ce succès qu'Andreas mérite tant, c'est une petite goutte seulement mais c'est tellement fort pour moi, pour nous, pour l'équipe", a-t-il dit.

Le classement général n'a pas subi de changement dans les premières positions. Pogacar, à peine titillé par ses rivaux dans les derniers kilomètres, a vécu une journée tranquille.

"C'était une bonne journée même si sur ce terrain la victoire était possible. Mais il faut aussi savoir s'économiser, notamment en vue de la neuvième étape", a commenté le leader de la formation UAE en faisant référence à la longue journée de dimanche (187 km) et ses 5.000 m de dénivelé.

Le quintuple vainqueur du Tour de France, en quête d'une première victoire dans le Tour d'Espagne, a conservé son matelas de 3 min 50 sec sur l'Espagnol Enric Mas et de 4 min 50 sec sur son compatriote Primoz Roglic , quadruple vainqueur de la Vuelta.

Samedi 29 août, les sprinteurs retrouvent un parcours davantage à leur convenance malgré une bosse de 2e catégorie à 25 kilomètres de l'arrivée à Xeraco où le Britannique Matthew Brennan, déjà vainqueur de deux étapes cette semaine, fera figure d'homme à battre.

AFP/VNA/CVN