Athlétisme : pluie de records du monde et de performances exceptionnelles à Zurich

Soirée folle jeudi 27 août à Zurich avec deux records du monde, sur 400 m haies pour le Brésilien Alison Dos Santos et sur 100 m haies pour l'Américaine Masai Russell, un concours historique à la perche et un 800 m féminin supersonique.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les spectateurs du Letzigrund ont vécu jeudi 27 août une soirée de légende pour le meeting de Zurich comptant pour la Ligue de diamant, dans des conditions météorologiques parfaites - une grosse vingtaine de degrés au thermomètre et un vent quasiment nul.

Alison Dos Santos a été le premier à allumer la mèche en début de programme, pour un vrai coup de tonnerre inattendu dans le ciel zurichois.

Sur le 400 m haies, le Brésilien de 26 ans a effacé le record du monde que le Norvégien Karsten Warholm avait établi en 45 sec 94 il y a un peu plus de cinq ans à Tokyo, lors de la finale olympique en 2021, lors d'une course qui était déjà entrée dans la légende.

En 45 sec 80, Dos Santos a amélioré de 14/100e de seconde la marque de Warholm, 2e jeudi soir 27 août (46.69) et relégué au rôle de spectateur de la course menée sur un rythme fou dès le début par Dos Santos. Triple champion du monde de la distance (2017, 2019, 2023) et champion olympique 2021, Warholm a perdu ses quatre affrontements directes avec Dos Santos cette saison.

"La foule et l'ambiance étaient parfaites. Je pense que cette soirée a été extraordinaire. J'espère que le Brésil s'est arrêté pour suivre ça autant que les gens ici, dans le stade. Je n'ai pas de mots pour expliquer ce qui s'est passé, si ce n'est que je viens de battre le record du monde", a réagi le Brésilien après sa course.

Photo : AFP/VNA/CVN

Une quarantaine de minutes après la sensation Dos Santos, c'est l'Américaine Masai Russell qui a enflammé le stade avec le record du monde du 100 m haies, qu'elle a amélioré de 3/100e de seconde en 12.09, avec un vent nul sur la ligne droite.

Werro se rapproche du record du monde

Ce record sur les haies hautes chez les femmes tenait depuis la finale des Mondiaux-2022 à Eugene (États Unis, Oregon), qui avait permis à la Nigériane Tobi Amusan de décrocher la médaille d'or.

"J'ai rêvé de ce moment pendant si longtemps", a savouré l'Américaine.

Les deux records du monde de la soirée ont ainsi été battus en présence des précédents détenteurs, ce que le perchiste grec Emmanouil Karalis a été proche de réaliser face au maître de la discipline, le Suédois Armand Duplantis.

Pour la première fois dans l'histoire de la perche, deux athlètes ont franchi dans un même concours 6,20 mètres ou plus. En franchissant 6,20 m à son premier essai, Karalis a non seulement amélioré son record personnel de 3 centimètres, mais a aussi poussé Duplantis dans ses retranchements.

Le Suédois, après avoir fait l'impasse à 6,20, a franchi 6,25 mètres à sa première tentative pour s'installer en tête.

Les deux perchistes se sont attaqués à 6,32 mètres, soit un centimètres de mieux que le record du monde que Duplantis avait réalisé le 12 mars 2026 chez lui à Upsala en salle (6,31 m).

Inséparables, ils ont échoué tous les deux à trois reprises, pour un concours à très haute altitude, qui en appelle peut-être d'autres d'ici à la fin de la saison, avec la finale de la Ligue de diamant à Bruxelles et les championnats Ultimate à Budapest.

Le feu d'artifice de la soirée zurichoise était prévu pour le 800 mètres féminin, et la Suissesse Audrey Werro s'est encore un peu plus rapprochée du plus vieux record du monde de l'athlétisme du 800 mètres, détenu par la Tchécoslovaque Jarmila Kratochviova en 1:53.28.

La récente championne d'Europe du double tour de piste s'est imposée en 1:53.70, son troisième chrono de la saison sous la barre mythique des 1 min 54 que seules deux athlètes ont brisé dans les années 1980.

Dans un meeting d'une densité dingue, la championne olympique du 100 mètres Julien Alfred a pris sa revanche sur l'Américaine Melissa Jefferson-Wooden en s'imposant en 10 sec 70, les deux athlètes étant départagées au millième de seconde.

AFP/VNA/CVN