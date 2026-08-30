Football : Mourinho estime que Mbappé mérite le Ballon d'Or 2026

L'entraîneur du Real Madrid a lancé samedi 29 août la campagne en faveur de la superstar française Kylian Mbappé pour le Ballon d'Or 2026, estimant que cette récompense devait revenir "au meilleur joueur du monde" et pas au vainqueur du Mondial ou de la Ligue des champions.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Les meilleurs joueurs du monde, ils sont deux, trois, ou quatre, et nous savons qui ils sont: ils sont ici. Et pour moi il y a en un qui, individuellement, a marqué l'histoire cet été", a déclaré Mourinhho en référence à Mbappé, devenu cet été le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde.

Le capitaine de l'équipe de France, meilleur buteur de Liga, de la Ligue des champions et du Mondial-2026 la saison dernière sans remporter aucun trophée, fait partie des candidats au Ballon d'Or, aux côtés de l'attaquant anglais Harry Kane, du champion du monde espagnol Rodri ou des champions d'Europe parisiens Ousmane Dembélé et Khvitcha Kvaratskhelia.

Mbappé, auteur d'un triplé mercredi face à la Real Sociedad (4-1) pour lancer sa saison, fait d'ailleurs samedi la Une du quotidien sportif madrilène AS: "Mbappé vise le Ballon d'Or".

Selon son entraîneur, déjà sous le charme du buteur français, "on ne peut pas donner le Ballon d'Or à un joueur seulement parce qu'il a gagné la Ligue des champions ou le Mondial".

"Pour moi, un Ballon d'Or doit être un de ces joueurs qui, lorsqu'il arrêtera sa carrière, nous manquera pour l'éternité. Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, Messi, Zizou...", a-t-il estimé.

"Si on veut récompenser la Ligue des champions, alors donnons-le à Luis Enrique. Pour la sélection espagnole, donnons-le à Monsieur De la Fuente. Le meilleur joueur du monde, c'est autre chose: et il n'est ni au PSG, ni dans la sélection espagnole", a répété Mourinho.

AFP/VNA/CVN