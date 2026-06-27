Un jalon historique pour le trail vietnamien

La communauté vietnamienne du trail vient d’apprendre une nouvelle d’importance historique : à partir de 2027, le Vietnam Highlands Trail intégrera officiellement le prestigieux circuit UTMB® World Series.

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Photo : CTV/CVN

L’UTMB® World Series est le circuit mondial de trail le plus réputé au monde. Organisées sur plusieurs continents, ses épreuves permettent aux athlètes de cumuler des points afin d’espérer une qualification pour la finale ou d’accéder à des compétitions de niveau supérieur.

En intégrant l’UTMB® World Series, le Vietnam Highlands Trail devra se conformer à des procédures d’organisation ainsi qu’à des normes de sécurité et de professionnalisme particulièrement strictes. Les parcours sont conçus pour offrir aux coureurs une expérience optimale, tout en leur donnant la possibilité d’accumuler des points en vue d’une participation à l’UTMB® World Series Finals.

Une nouvelle dimension après l’édition 2026

C’est la première fois que le Vietnam accueillera une course de trail inscrite dans l’un des circuits les plus réputés de la planète. Cette intégration ouvre aux coureurs vietnamiens la possibilité de cumuler des Running Stones et de viser une qualification pour la finale de l’UTMB® World Series, tout en courant à domicile.

Cette annonce marque une étape majeure dans le développement du trail au Vietnam et confirme la montée en puissance des épreuves organisées dans le pays sur la scène sportive internationale.

Photo : CTV/CVN

Dans le prolongement du succès de l’édition 2026, le Vietnam Highlands Trail s’apprête à entrer dans une nouvelle ère, avec les exigences d’organisation particulièrement élevées imposées par l’UTMB® World Series.

Le Vietnam Highlands Trail by UTMB® 2027 se tiendra dans la province de Lâm Dông, du 8 au 10 janvier 2027, avec le soutien de l’Association sportive de la police populaire du Vietnam, du Comité populaire provincial de Lâm Dông et du coorganisateur Nexus Sport Events.

Bien plus qu’une simple compétition d’endurance, l’épreuve proposera aux participants une immersion sur des parcours encore préservés, spectaculaires et profondément ancrés dans l’identité culturelle du Centre du Vietnam.

Des parcours au cœur des symboles naturels

L’une des grandes singularités du Vietnam Highlands Trail by UTMB® réside dans sa volonté de mettre en valeur plusieurs sites naturels emblématiques de Lâm Dông, notamment LangBiang, Núi Voi, Pinhatt et Bidoup.

Chacune de ces montagnes possède son propre écosystème, des forêts de pins emblématiques de Dà Lat aux massifs de forêt primaire les plus anciens, offrant ainsi aux coureurs une expérience de course particulièrement variée.

Les différentes distances ont été conçues en lien étroit avec les sites phares de la région. Le 5 km Xuân Huong, destiné aux débutants, suit un parcours autour du lac Xuân Huong. Le 10 km Tuyên Lâm traverse des pinèdes denses et verdoyantes.

Le niveau de difficulté monte d’un cran avec le 20 km Pinhatt, marqué par de longues ascensions et de vastes panoramas sur les hauts plateaux.

Sur les formats longs, le 50 km Élephant est présenté comme une véritable aventure au cœur de la zone sauvage de Núi Voi. Quant au 100 km LangBiang, il constituera le défi ultime de l’épreuve, avec un tracé passant par les forêts primaires de Bidoup avant l’ascension du mythique sommet LangBiang.

Selon les organisateurs, le Vietnam Highlands Trail by UTMB® n’a pas seulement pour ambition de bâtir une épreuve de niveau international. L’événement entend aussi promouvoir, auprès de la communauté mondiale du trail, la beauté des paysages vietnamiens, la richesse culturelle du pays et l’identité humaine des hauts plateaux.

Pour les coureurs étrangers, la course offrira l’occasion de découvrir des sentiers encore authentiques, tout en approchant de plus près les singularités culturelles de cette région montagneuse.

L’entrée du Vietnam Highlands Trail dans l’UTMB® World Series devrait donner un élan considérable au trail vietnamien. Les organisateurs espèrent également faire de Lâm Dông l’une des destinations de référence pour la communauté du trail en Asie et au-delà.

Au-delà de la seule performance sportive, cette reconnaissance apparaît comme une source de fierté pour le sport vietnamien et comme une étape décisive pour inscrire durablement le Vietnam sur la carte mondiale du trail.

Phuong Nga/CVN