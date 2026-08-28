Basket : les Bleus de "Wemby" écrasent la Slovénie à Bercy et se rapprochent du Mondial

L'équipe de France, portée par Victor Wembanyama en forme pour son retour avec les Bleus à Bercy, a dominé avec la manière (92-67) la Slovénie, orpheline de Luka Doncic, jeudi pour faire un pas vers la Coupe du monde 2027.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les Bleus (6 victoires pour 1 défaite), qui prennent deux victoires d'avance en tête du groupe L grâce à la défaite de la Finlande, ont l'occasion de mettre un pied et demi au Qatar en cas de victoire contre la Suède dimanche à Stockholm.

Les voyants sont au vert avant le déplacement dans la capitale suédoise: après une défaite (90-87 à Belgrade) et une victoire (91-90 à Orléans) contre la Serbie en préparation, ils sont montés en puissance pour lancer le tour principal des qualifications.

L'adversité était cependant moins relevée, surtout en l'absence de Doncic, qui a fait l'impasse sur les fenêtres internationales de l'été pour raisons familiales.

Les joueurs de Frédéric Fauthoux n'ont cependant cette fois pas connu de trou d'air, notamment dans le troisième quart-temps qu'ils avaient manqué à Belgrade et Orléans.

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S'ils ont connu quelques imprécisions en attaque (12 balles perdues) et surtout manqué d'adresse extérieure (7/34, 20%), ils n'ont jamais faibli en défense, qui a maintenu la Slovénie sous la barre des 70 points.

Associé à Gobert

Symbole de cette discipline collective de fer, cette séquence où Wembanyama, Rudy Gobert et Terry Tarpey ont poussé au bout des 24 secondes les Slovènes, qui ont fini par perdre le ballon (14e).

"Wemby" et Gobert, les deux très grands, ont ainsi été de nouveau associés, lors des cinq premières minutes du deuxième quart-temps puis dans le dernier. Pour un résultat plutôt concluant, en défense notamment.

De retour à Bercy avec l'équipe de France pour la première fois depuis la défaite en finale des Jeux Olympiques 2024, Wembanyama a terminé meilleur marqueur de la rencontre sans forcer (22 pts, plus 9 rebonds). À quatre unités de sa marque en finale des JO.

Il a été parfaitement lancé par ses 10 points en seulement cinq minutes (sur les 16 des Bleus), et a déclenché dès sa première action les "MVP, MVP" du public à son adresse.

"Le début qu'on voulait"

Le capitaine a montré l'exemple à suivre par son agressivité.

"Quand on attaque le panier d'entrée de match, ils ne peuvent pas faire grand chose : on sait qu'individuellement on a des qualités qu'ils n'ont pas forcément", surtout dans le secteur intérieur, a déclaré la star des Spurs.

"Victor est le leader de cette équipe, comme chaque leader c'est très important qu'il donne le momentum (créé la dynamique, NDLR)" a souligné le sélectionneur Frédéric Fauthoux, qui plus généralement a apprécié la performance de son cinq de départ. Le même que celui aligné à Orléans (Sylvain Francisco, Evan Fournier, Terry Tarpey et Jaylen Hoard en plus de Wembanyama).

"On a vraiment fait le début de match qu'on voulait, en étant agressifs en défense, en faisant courir le ballon et en trouvant des tirs ouverts. On a été durs des deux côtés du terrain" a-t-il ajouté.

L'audience, qui a rempli Bercy (16.000 spectateurs environ), a rugi lorsque Wembanyama a réceptionné une passe de Tarpey pour un alley-oop spectaculaire (33-17, 11e) puis réalisé une claquette-dunk (64-41, 25e). Et s'est ébahie lorsqu'il a contré aisément Aleksej Nikolic (25e, 60-41).

Le suspense était éventé depuis un bon moment. Et à défaut de trembler, le public parisien aura pu notamment vibrer sur les deux tirs au buzzer de Matthew Strazel, en fin de premier (33-17) puis de deuxième quart-temps (54-35).

L'ex-meneur de Monaco (13 pts et 6 passes décisives), qui dispute la place de meneur titulaire à Sylvain Francisco (9 pts et 2 pd), a terminé deuxième meilleur marqueur de cette rencontre quasi impeccable des Bleus.

AFP/VNA/CVN