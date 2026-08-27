Ligue des champions : Fenerbahçe enterre les illusions de Lyon

Lyon ne retrouvera pas la Ligue des champions : l'OL a été éliminé en barrage retour après sa défaite (2-1) face à Fenerbahçe, mercredi 26 août dans son Groupama stadium au terme d'un match totalement raté.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le club stambouliote n'avait plus disputé la C1 depuis la saison 2008/2009.

À l'aller, à Istanbul le 18 août, le score de parité (1-1) préservait les chances des deux équipes. Mais l'OL n'a pas su profiter de l'avantage du terrain au retour et retrouvera la Ligue Europa.

L'origine de cet échec prend corps en fin de saison dernière.

Influence sur la fin du mercato

À deux journées de la fin du championnat, Lyon s'était hissé à la troisième place de la Ligue 1, qualificative directement pour la Ligue des Champions. Hélas, l'OL s'est incliné 2-1 à Toulouse puis 4-0 à domicile contre un Lens diminué pour échouer au quatrième rang.

Cette position l'a contraint à disputer le barrage de la C1 dès le mois d'août, écourtant sa phase de préparation alors que l'effectif doit aussi gérer les effets du mercato.

Lyon n'a donc pas su franchir cet écueil après avoir éliminé au 3e tour préliminaire le Sparta Prague, et cet échec aura une incidence sur la fin du marché des transferts.

Les attaquants belge Malick Fofana et tchèque Pavel Sulc sont les éléments qui présentent la plus forte valeur marchande et ont désormais de grandes chances de quitter Lyon avant le 1er septembre pour répondre à la situation financière délicate du club, toujours sous la surveillance des instances nationale et européenne.

Face au Fener, l'Olympique lyonnais n'a pas su imposer l'intensité nécessaire pour faire plier son adversaire qui s'est au contraire montré opportuniste pour marquer deux buts avant la mi-temps en quatre minutes.

Muriqi a ouvert la marque en reprenant victorieusement sa reprise de la tête, sur un centre de l'aile gauche d'Ogüz insuffisamment attaqué par Ainsley Maitland-Niles, repoussée par le gardien Dominik Greif (24e).

Maitland-Niles a ensuite, sur un corner de Mason Greenwood, été battu dans son duel avec Archie Brown, qui a inscrit de la tête le deuxième but de son équipe (28e).

Fofana redonne espoir

En début de seconde période, Fenerbahçe aurait pu obtenir un penalty pour une faute de main de Moussa Niakhaté, mais la vidéo-assistance a épargné les Lyonnais (47e) avant que Loïs Openda ne manque de justesse la reprise d'un centre délivré de l'aile gauche (50e).

Nettement battus dans les duels et particulièrement dans l'entrejeu, les Lyonnais ont été assez peu dangereux.

L'OL aurait tout de même pu marquer à la suite d'un corner, Muriqi déviant le ballon sur le poteau d'Ederson (35e) lequel a ensuite détourné un bon tir, lointain, de Tyler Morton (41e).

Fofana a toutefois réduit l'écart en reprenant de volée un centre délivré de la gauche par Maitland-Niles (61e), avant que deux buts ne soient refusés aux Lyonnais, à Openda pour hors-jeu (64e) puis à Kaïl Boudache pour une faute préalable de Zachary Athekame sur Brown (71e).

De son côté, Fenerbahçe aurait pu marquer une troisième fois en exploitant mieux plusieurs contres.

Après le coup de sifflet final, plusieurs individus du virage Sud ont tenté d'envahir le terrain, repoussés efficacement par les stadiers, alors que les provocations du Français Matteo Guendouzi ont entraîné une échauffourée entre joueurs des deux clubs jusque dans le tunnel des vestiaires.

AFP/VNA/CVN