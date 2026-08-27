Euro de volley : les Bleues perdent leur test contre l'Italie

Vaillantes mais encore trop justes, les Bleues se sont inclinées contre l'Italie, championne olympique et du monde en titres, 3-1 (19-25, 25-19, 23-25, 19-25), mercredi 26 août à Göteborg, pour leur quatrième match de l'Euro de volley.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, et avant un ultime match de poule contre la Suède devant son public jeudi 27 août (19h00), les coéquipières d'Amandine Giardino se savaient soumises à leur premier gros test de la compétition face à une équipe sur le chemin d'un triplé après la couronne olympique (2024) et mondiale (2025).

Jusqu'ici invaincues contre des adversaires abordables, sans set encaissé, les Bleues se sont inclinées devant leurs voisines transalpines, en Suède, mais les ont fait souffrir.

Car si les No1 mondiales ont déroulé en fin de rencontre, lancées par Myriam Sylla (8 points) et Paola Egonu (20 points), elles n'ont pas connu un succès facile, perdant notamment leur premier set de la compétition à un moment où les Françaises semblaient en pleine confiance retrouvée.

Très mal embarquées dans la rencontre, avec un 7-1 encaissé d'emblée, les joueuses de Cesar Hernandez auraient pourtant pu renverser la tendance dès le premier set. Revenues à 17-18, elles ont cependant perdu quelque peu le fil de leur remontée alors que Halimatou Bah était touchée à la cheville droite.

La réceptionneuse-attaquante de 22 ans, aperçue cheville entourée de glace sur le banc, a dû sortir, portée par le staff tricolore et n'a évidemment pas remis les pieds sur le terrain, remplacée alors par Lilou Ratahiry (17 pts).

Deuxième set gagnant

Après un premier set compliqué, les Françaises ont retrouvé de l'allant pour égaliser à une manche partout.

Une énergie symbolisée par l'énorme travail défensif de Juliette Gelin, sans crainte de se jeter au sol, et peu apeurée après avoir reçu malencontreusement un ballon en plein visage qui venait de rebondir sur sa coéquipière Amélie Rotar.

Excellente depuis le début de la compétition, Cyrielle Depie s'est à nouveau illustré à l'attaque (18 points), quand Eva Elouga, avec huit blocs à elle seule, a aussi brillé.

Sur leur lancée au début de la troisième manche, sur un nouveau contre d'Elouga, les Bleues ont encore mené la vie dure aux Italiennes.

Mais après une pause liée à des discussions françaises avec l'arbitre, les Italiennes ont finalement empoché de justesse la troisième manche.

Et si les Bleues ont bien tenté d'aller chercher un tie-break, ce sont encore les championnes du monde en titre, favorites de la compétition, qui ont pris le dessus.

Pour les Françaises, l'essentiel reste désormais de battre la Suède chez elle pour espérer conserver un classement favorable.

AFP/VNA/CVN