Trail : Tom Evans et Ruth Croft s'offrent un UTMB dantesque

Le Britannique Tom Evans et la Néo-Zélandaise Ruth Croft ont remporté samedi 30 août la 22 e édition de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) à Chamonix, au terme d’une course marquée par des conditions météorologiques extrêmes et de nombreux abandons.

>> Plus de 21.000 coureurs participent à la course “Viêt Nam tôi đó - My Vietnam 2025”

>> Ultra-Trail du Mont-Blanc : le Britannique Tom Evans vainqueur d'une course dantesque

Photo : AFP/VNA/CVN

Âgé de 33 ans, Evans a bouclé les 170 km et 10.000 m de dénivelé positif en 19h18’58’’, reléguant l’Américain Ben Dhiman à plus de trente minutes et son compatriote Josh Wade à la troisième place. Ému aux larmes, l’ancien officier de l’armée britannique a franchi la ligne en brandissant le drapeau de son pays avant d’embrasser sa compagne et leur nouveau-né. "C’est la journée la plus incroyable de ma vie. La météo a tout jeté contre nous : neige, pluie, vent", a-t-il confié.

La course a été particulièrement éprouvante : rafales glaciales, températures ressenties à -7°C et tronçons du parcours supprimés par sécurité. Evans a fait la différence au Grand Col Ferret, où il a attaqué dans la neige et le vent. "C’était vraiment intense, je n’ai pas pu suivre", a reconnu Ben Dhiman. Favori, le Français François D’Haene a dû abandonner au milieu de la nuit, diminué par une douleur à la jambe droite.

Premier Français, Thibaut Garrivier a pris la 5e place, juste devant l’infatigable Ludovic Pommeret, 6e à 50 ans.

Photo : AFP/VNA/CVN

Chez les femmes, la grande favorite américaine Courtney Dauwalter, triple lauréate, a cédé dans les dernières heures. Ruth Croft, deuxième en 2022, en a profité pour filer vers la victoire en 22h56’23’’, terminant 21e au classement général. La Française Camille Bruyas a également doublé Dauwalter pour s’offrir la 2e place. "Je ne suis pas à l’aise dans le froid et la neige, mais quand le soleil s’est levé, j’ai commencé à mieux avancer", a expliqué la Néo-Zélandaise, arrivée radieuse sous le soleil de Chamonix.

Partis la veille, les 2.300 coureurs ont affronté pluie, neige et boue une bonne partie de la nuit. "Le col du Bonhomme, c’était pluie, neige, boue… on est tous tombés au moins une fois", a raconté Loïc Muller, 34 ans, engagé pour la première fois.

Pour les concurrents encore en course, tenus de rallier l’arrivée avant dimanche 16h30, la météo devait enfin se montrer plus clémente.

AFP/VNA/CVN