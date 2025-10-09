Mưa đỏ représentera le Vietnam aux Oscars 2026

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam a pris la décision d'envoyer le film Mưa đỏ (Pluierouge) pour participer à la sélection préliminaire dans la catégorie "Meilleur film international" lors de la 98e cérémonie des Oscars, organisée par l'Académie des arts et des sciences du cinéma des États-Unis.