Les exportations vietnamiennes de pangasius proches de 2,2 milliards de dollars

Les exportations de pangasius du Vietnam devraient atteindre près de 2,2 milliards de dollars en 2025, un résultat encourageant pour l'ensemble de la filière, selon l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

Photo : VNA/CVN

L’année 2025 a été marquée par une forte croissance des exportations vers le marché brésilien (+35%) et vers les pays membres de l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) (+37%), notamment le Mexique, la Malaisie et le Japon. La Chine demeure le premier débouché du secteur, représentant 27% des parts de marché, tandis que les exportations vers les États-Unis ont légèrement reculé en raison des taxes antidumping. L’Union européenne (UE) conserve une part stable d’environ 8%.

En ce qui concerne la structure des produits, le filet congelé domine largement les exportations, avec une valeur comprise entre 1,5 et 1,6 milliard de dollars, soit environ 98% du total. Les produits transformés, malgré une hausse de 13 à 19%, ne représentent encore qu’une part relativement modeste, à environ 2,4% de la valeur totale des exportations. Le pangasius congelé et le pangasius entier séché ont généré entre 315 et 348 millions de dollars.

Pour 2026, la VASEP prévoit que les exportations de pangasius pourraient atteindre environ 2,3 milliards de dollars, soit une hausse d’environ 5% par rapport à 2025. Cette croissance devrait s’appuyer sur une baisse attendue de l’offre mondiale de poissons à chair blanche, positionnant le pangasius vietnamien comme une alternative compétitive grâce à son prix stable et à l’Accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (EVFTA). L’Association recommande aux entreprises de diversifier les marchés, de maîtriser les coûts et de renforcer la communication, notamment en Chine et en Europe.

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phung Duc Tiên, a souligné que la filière du pangasius demeure un pilier important des exportations halieutiques vietnamiennes. En 2025, la superficie d’élevage s’établit à environ 6.400 hectares, pour une production estimée à 1,67 million de tonnes et une valeur à l’exportation d’environ 2,1 milliards de dollars.

VNA/CVN