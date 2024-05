La Journée du Vietnam en Russie

La 9 e Journée du Vietnam à l’Institut d'État des relations internationales de Moscou (MGIMO) a été organisée mercredi 22 mai, réunissant de nombreux enseignants, étudiants vietnamiens, russes et internationaux d’universités à Moscou et à Saint-Pétersbourg, ainsi que des experts sur le Vietnam.

>> Le programme "Pont d’amitié Vietnam - Russie" à l’Université des finances

>> Le ministre des AE, Bùi Thanh Son, reçoit le premier vice-ministre russe des AE, V. Titov

>> Dialogue Vietnam - Russie sur la stratégie de diplomatie, de défense et de sécurité

>> Approfondissement de la coopération Vietnam - Russie

Photo : VNA/CVN

L’évènement comprenait une kyrielle d’activités dont une exposition de photos en l’honneur du 70e anniversaire de la signature des accords de Genève, des séminaires sur les relations Vietnam - Russie, des concours d’étude et un programme artistique riche en identité vietnamienne

La 9e Journée du Vietnam au MGIMO a été conçue de manière très diversifiée pour aider les étudiants internationaux à avoir une vision plus large et multidimensionnelle de la culture vietnamienne et susciter chez eux un intérêt sur la culture et le peuple vietnamiens, selon Trân Mai Tuân Phong, président de l’Association des étudiants vietnamiens au MGIMO.

L'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, a déclaré que la 9e Journée du Vietnam au MGIMO avait marqué le début du Festival de la langue vietnamienne en Russie. L'ambassadeur a également souligné que le développement de la coopération stratégique intégrale entre le Vietnam et la Russie était dû partiellement aux contributions de chercheurs formés par le MGIMO.

VNA/CVN