La Fête nationale célébrée aux États-Unis, au Venezuela et en Suède



Les 5 et 6 septembre, les ambassades du Vietnam aux États-Unis, au Venezuela et en Suède ont célébré la Fête nationale (2 septembre 1945).

À Washington, la cérémonie a réuni plus de 200 invités, dont Kurt Campbell, premier secrétaire d'État adjoint américain, ainsi que des responsables gouvernementaux, des représentants du Congrès et des membres de la communauté vietnamienne.

L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, a mis en avant les progrès réalisés par le Vietnam au cours de ces 79 dernières années. Il a notamment évoqué l'évolution des relations vietnamo-américaines, avec notamment la normalisation de leurs relations en 1995, l'établissement d'un partenariat intégral en 2013, l'élévation au statut de partenariat stratégique intégral en 2023.

De son côté, Kurt Campbell a réaffirmé l'engagement des États-Unis à renforcer la coopération bilatérale, en vue du 30e anniversaire des relations diplomatiques en 2025.

Au Venezuela, l'ambassade vietnamienne a également organisé une cérémonie de célébration de la Fête nationale. La célébration a vu la présence des dirigeants du gouvernement vénézuélien et de délégations diplomatiques au Venezuela.

Auparavant, les médias vénézuéliens ont rapporté, diffusé et publié des articles faisant l'éloge de l'événement historique important du Vietnam.

Les médias ont publié des articles sur la Révolution d'Août, la Fête nationale, le Président Hô Chi Minh ainsi que les acquis des 79 années de construction et de développement du pays et des relations d'amitié traditionnelle et de partenariat intégral entre le Venezuela et le Vietnam.

À Stockholm, dans la soirée du 6 septembre, l'ambassade du Vietnam en Suède a solennellement organisé la célébration du 79e anniversaire de la Fête nationale et des 55 ans de relations diplomatiques entre le Vietnam et la Suède.

