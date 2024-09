La Fête nationale du Vietnam célébrée en Australie

Le Consulat général du Vietnam dans l'État d'Australie-Occidentale et le Territoire du Nord de l'Australie a récemment organisé une cérémonie solennelle marquant le 79 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre) avec la participation de près de 200 invités.

>> Hausse de 1,7% des revenus du secteur touristique à l’occasion de la Fête nationale

>> Félicitations au Vietnam pour sa Fête nationale

Dans son discours, la consule générale vietnamienne Nguyên Thanh Hà a présenté les réalisations socio-économiques du Vietnam ces dernières années, appréciant sa position en tant que l'une des économies à la croissance la plus rapide de l'ASEAN en 2024 et l'une des 10 économies à la croissance la plus rapide au monde.

Photo : VNA/CVN

Étant membre de 16 accords de libre-échange qui couvrent 60 pays, le Vietnam est devenu l'une des économies les plus ouvertes au monde et une destination attractive pour les investisseurs étrangers. Jusqu'à présent, le Vietnam et l'Australie sont devenus l'un des 10 principaux partenaires commerciaux l'un de l'autre, le commerce bilatéral ayant atteint 10 milliards de dollars australiens (6,7 milliards d'USD) au premier semestre de cette année.

Actuellement, plus de 33.500 Vietnamiens font des études en Australie et environ 200 programmes d'enseignement conjoints sont mis en œuvre par les établissements de formation des deux pays. En ce qui concerne le tourisme, le Vietnam est une destination impressionnante choisie par les touristes australiens.

La mise à niveau des liens entre les deux pays vers un partenariat stratégique intégral en mars dernier marque un grand bond en avant dans leur coopération dans de nombreux domaines, a déclaré la consule générale Nguyên Thanh Hà, exprimant son espoir qu'avec le soutien de l'administration, des ministères, des entreprises, des universitaires et de la communauté des Vietnamiens dans la région d'Australie-Occidentale, les relations bilatérales continueraient de prospérer pour répondre aux attentes des deux peuples.

Photo : VNA/CVN

Au nom du gouvernement de l'État d'Australie occidentale, le ministre des Services d'urgence, de l'Innovation, de l'Économie numérique, de la Science et de la Recherche médicale, Stephen Dawson a déclaré que grâce à ses réalisations, le Vietnam joue un rôle de plus en plus important sur la scène internationale.

Il a souligné que l'élévation des liens entre le Vietnam et l'Australie en mars dernier est une démonstration éclatante de la détermination des deux nations à porter leurs relations à une nouvelle hauteur.

De plus en plus de Vietnamiens ont choisi l'Australie-Occidentale comme deuxième patrie, tandis que le vietnamien est la troisième langue la plus populaire de l'État, a-t-il déclaré. La coopération en matière d'économie, de commerce et d'investissements n'a cessé de se développer grâce à la stratégie d'engagement asiatique du gouvernement d'Australie-Occidentale. En 2023, le commerce bilatéral a atteint 2,8 milliards dollars australiens (1,9 milliard d'USD). En outre, l'État attache beaucoup d'importance aux relations de jumelage avec la province vietnamienne de Bà Ria-Vung Tàu, a-t-il ajouté.

Le ministre australien s'est déclaré convaincu qu'avec l'ouverture de deux lignes aériennes reliant Perth à Hô Chi Minh-Ville, les relations bilatérales continueraient à se développer, notamment dans la tourisme, l'éducation, la formation et le commerce.

VNA/CVN