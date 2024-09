La Fête nationale du Vietnam célébrée en Australie

Dans son discours, l'ambassadeur Pham Hùng Tâm a souligné les réalisations remarquables du Vietnam, affirmant que le pays était devenu l'une des 10 économies à la croissance la plus rapide au monde. Il a également souligné le volume du commerce extérieur de plus de 680 milliards d'USD l'année dernière et l’attraction de 55 milliards d'USD d’investissements étrangers par an en moyenne au cours des dernières années.

Le Vietnam a établi un partenariat stratégique ou des relations de niveau supérieur avec 30 pays, dont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations-unies, a-t-il déclaré.

Le diplomate a également souligné l'élévation des relations Vietnam - Australie au niveau de partenariat stratégique intégral en mars 2024.

Avec plus de 30.000 étudiants vietnamiens en Australie et près de 300.000 touristes australiens au Vietnam au cours des sept premiers mois de cette année, les interactions entre les deux peuples sont florissantes, a-t-il ajouté.

Les échanges commerciaux sont robustes, avec 20 milliards d'USD attendus cette année. Le Vietnam se classe parmi les 10 premiers partenaires commerciaux de l'Australie, et vice versa.

La coopération s'étend aux forums mondiaux et régionaux, notamment dans la défense et la sécurité nationales, les sciences et les technologies, ainsi que les échanges entre les peuples, a déclaré Pham Hùng Tâm.

Michelle Chan, vice-ministre australienne des Affaires étrangères et du Commerce, a indiqué que les relations bilatérales étaient l'une des plus importantes, des plus diversifiées et des plus dynamiques de l'Australie, illustrant la profondeur de la confiance stratégique et l’ambition partagée pour l'avenir.

En regardant vers l'avenir, Michelle Chan a exprimé l'espoir d'une coopération étroite continue sur des questions importantes pour les deux pays et la région, notamment la collaboration avec l'ASEAN, le soutien à la stabilité régionale et la consolidation des règles et des normes pour la sécurité et la prospérité communes.

